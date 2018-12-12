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5 мест для тайника в квартире 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
Иногда, уезжая в отпуск или на дачу, многие задумываются о том, куда спрятать ценные вещи. Кто-то боится грабителей, ну а кто-то просто так чувствует себя спокойней. В нашей подборке вы найдете пять оригинальных мест для тайников.

1. Фальш-розетка

Простой и оригинальный способ спрятать ценные вещи — придумать встроенную фаль-розетку. Внутрь стены надо установить ящик, а сверху прикрутить накладку для розетки. Это будет последнее место, которое вызовет подозрения.

2. Подвесной потолок

В подвесной потолок надо прятать вещи, которые вы не будете доставать каждый день. Туда не так просто подлезть, что, конечно, лучше для безопасности вещей. Умельцы советуют между гипсокартоном и потолком положить тонкий лист фанеры, чтобы потолок не прогибался и конструкция была надежней.

3. Дополнительная труба в техническом шкафу

Если вдруг в вашу квартиру и заберутся грабители, у них будет мало времени, чтобы разбираться с трубами в техническом шкафу. Прикрутите к полу и потолку трубу, похожую на остальные, и не сомневайтесь в надежности тайника.

4. Встраиваемый сейф

Казалось бы, самое простое и очевидное решение для тайника, но ведь его можно хорошо замаскировать. Всего-то нужно встроить сейф за зеркало, картину, фоторамку и ваши вещи будут защищены.

5. Книжные полки

Это самый простой способ хранения ценных вещей. Но если вы обладатель внушительной библиотеки, никто никогда не найдет деньги или ценные бумаги, спрятанные в одной из книг.
Женский форум
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