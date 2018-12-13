Почему у россиян рушатся дома и текут трубы

Найти квалифицированного специалиста в сфере ЖКХ практически невозможно, опытные сантехники, слесари, электрики — на вес золота. Отрасль давно нуждается в тотальном обновлении, однако привлечь молодежь в малопривлекательную сферу невозможно — зарплаты внутри ЖКХ оставляют желать лучшего, а для их повышения придется снова повышать тарифы, то есть обирать простых граждан. Участники рынка хотят провести профессиональную перепись, чтобы понимать, кто вообще работает в сфере, где укомплектованность кадрами с трудом достигает 60 процентов. Замкнутый круг жилищно-коммунальных проблем — в материале «Ленты.ру»

В России планируется провести тотальную перепись сотрудников сферы ЖКХ. «Школа грамотного потребителя», которая выступает автором инициативы, намерена собрать данные о профессиональных навыках и образовании практически каждого слесаря, сантехника, электрика, лифтера, а в перспективе — даже дворника. О намерении провести перепись «Ленте.ру» рассказал координатор проекта, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов . Он настаивает, что люди должны знать, кто обслуживает их дом, ведь от навыков этих сотрудников зависят комфорт и безопасность жильцов. Козлов отметил, что пока «не идет речи о том, чтобы пересчитать всех дворников», но данные об уровне специалистов, от которых напрямую зависит состояние дома, должны быть открыты уже сейчас.

Согласно официальным данным, годовой оборот рынка управления жильем в России составляет 500 миллиардов рублей. Речь идет об управляющих компаниях и товариществах собственников жилья (ТСЖ), которые следят за состоянием дома, оперативно ремонтируют и убирают подъезд и двор. Счет за эти услуги жильцы могут увидеть в графе «содержание и ремонт дома».

Всего в России около 2,4 миллиона многоквартирных домов, а в отрасли работает около 2,5 миллиона человек. Однако внушительные количественные показатели не демонстрируют качества — текучка среди работников ЖКХ оценивается «Школой грамотного потребителя» в 45 процентов в год. По данным Минстроя, только пять процентов управляющих компаний (УК), работающих с многоквартирными домами, имеют полностью укомплектованный штат.

Нехватка кадров лишь полбеды — текущие работники сферы зачастую просто некомпетентны, а профильного образования нет у 70 процентов руководителей УК. «Эксперты постоянно отмечают, что люди, которые сегодня приходят к управлению и эксплуатации многоквартирными домами, зачастую не имеют ни квалификации, ни опыта», — заявляет Козлов.

Как рассказала директор саморегулируемой организации (СРО) управляющих компаний «Гарантия» Лариса Борисенко, отрасль укомплектована персоналом не более чем на 60 процентов, дефицит кадров колоссальный, а потребность в специалистах всех уровней только растет. Неудивительно, что на кадровый вопрос закрывают глаза — никто не задумывается, есть ли квалификация у сотрудников, какой у них опыт работы. «Мы в свое время также проводили анализ кадров управляющих компаний. Так, по итогам проверки одной крупной и достаточно успешной управляющей организации выявилось, что для успешного проведения независимой оценки почти 60 процентам работников нужно будет проходить обучение и получать профильное образование», — рассказала директор СРО «Гарантия».

Борисенко настаивает, что изношенные коммунальные сети, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, давно не ремонтированные подъезды, крыши и подвалы, плохое качество воды и прочих поставляемых ресурсов — это далеко не весь список проблем современного российского ЖКХ. Если проблема катастрофической нехватки профессиональных кадров в ЖКХ в ближайшее время не будет решена, есть риск, что жильцам просто не смогут обеспечивать нормальный уровень жизни. При этом сами представители ЖКХ жалуются на дефицит квалифицированных управленцев, электриков, сантехников и дворников.

Информацию о тотальной некомпетентности целой отрасли подтверждают и исследования. Например, проведенный Народным фронтом опрос экспертного сообщества отрасли в 20 регионах России показал, что руководящий состав предприятий ЖКХ оценили на 5,5 балла из 10. Рядовые сотрудники заработали пять балла из 10, а технический персонал и вовсе 4,5 балла. Эксперты обеспокоены тем, что сотрудники не умеют общаться с жильцами, не знакомы с новыми технологиями и работают с низкой производительностью. Качество услуг страдает еще и потому, что частные компании не обязаны соблюдать профстандарты, а контроль за их работой фактически отсутствует, ответственности за некачественную работу опять же нет.

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина также настаивает, что сфера требует квалифицированных кадров. ЖКХ — сфера жизнеобеспечения, а неквалифицированные кадры представляют прямую угрозу для безопасности граждан, поэтому необходимо в обязательном порядке внести квалификационные требования и сдачу экзаменов для всех работников в этой сфере. «Если люди не сдали квалификационный экзамен, значит они не могут работать в сфере ЖКХ. К тому же, если человек, к примеру, сорвал отопительный сезон, то он непрофессионал», — замечает Калинина. Она напомнила, что было много аварий в системе капитального ремонта из-за того, что «на должность руководителя регионального оператора назначались люди из совсем других сфер».

На данный момент квалификация большинства сотрудников никак не проверяется. Единственный, кто обязан иметь профессиональное образование, — руководитель управляющей компании. В пресс-службе Минстроя признали, что рассматривали идею о введении обязательных квалификационных требований для всех сотрудников ЖКХ, но от нее пришлось отказаться, так как это привело бы к дополнительным расходам УК и, соответственно, к резкому росту счетов за обслуживание дома. Минстрой признает, что только крупные компании могут позволить себе постоянный штат из технических специалистов, большинство же просто нанимает подрядчиков.

Качество работы УК вызвало претензии даже первых лиц государства. Во время прямой линии в 2017 году президент России Владимир Путин обратил внимание на неудовлетворительный профессиональный уровень многих компаний и призвал местные власти настойчиво добиваться, чтобы «качество работы отвечало предъявляемым требованиям».

По данным «Школы грамотного потребителя», ЖКХ входит в шестерку самых травмоопасных отраслей России, наряду со строительством, добычей полезных ископаемых и сферой транспорта. Как отмечает Козлов, хотя общероссийская статистика фиксирует в целом снижение несчастных случаев на производстве с 8,2 тысячи пострадавших в 2014 году до 5,4 тысячи в 2017-м, в ЖКХ тренд прямо противоположный. В 2014 году пострадали 240 человек, а в 2017 году их число выросло до 242. Всего, по оценкам правительства, в 2017 году было зафиксировано 74 412 аварий в ЖКХ.

Самая опасная для жизни подотрасль ЖКХ — обслуживание лифтов. С 2013 по 2016 год, по объединенным данным Национального лифтового союза и Национального союза страховщиков ответственности (НССО), произошло около 100 аварий, в которых погибли более 40 человек, а пострадали около 100 человек. Кадры здесь стремительно стареют: средний возраст специалистов-лифтеров уже составил 50 лет и продолжает расти. На детских площадках в России, как сообщили в «Школе грамотного потребителя», происходят в среднем 40 тысяч несчастных случаев в год. Они связаны с тем, что объекты неправильно установлены и эксплуатируются.

Непрофессионализм сотрудников ЖКХ заставляет жильцов терпеть бытовые неудобства. Например, в конце прошлого года жители Сосногорска на несколько суток остались без воды и были вынуждены растапливать снег. Причиной аварии назвали некомпетентные действия водопроводчиков. В Свердловской области с начала отопительного сезона 2018-2019 годов уже произошло 25 аварий, из них 15 — в Екатеринбурге. Почти все они сопровождались снижением давления в сетях, в результате в домах просто перестали топить. Это говорит о том, что систематически нарушались правила эксплуатации тепловых сетей, поэтому прокуратура начала проверку в отношении должностных лиц жилищно-коммунального комплекса.

Получить образование по профилю ЖКХ можно в 253 высших учебных заведениях и в 938 учреждениях среднего профессионального образования, однако они не востребованы у молодежи. По словам Борисенко, высшее образование в ЖКХ имеют меньше 10 процентов работников, а профильное образование есть у единиц. Козлов отмечает, что наиболее ответственные сотрудники, которые решаются добровольно сдать экзамены по своим профессиям, зачастую не набирают достаточного количества баллов, и такая картина наблюдается по всей России.

«Доверять управляющим компаниям, где работают такие сотрудники, может быть небезопасно», — предостерегает он. Борисенко отметила, что сейчас в ЖКХ не хватает образовательных программ и профильных специалистов, которые могут делиться своим знаниями. Однако проблема лежит на поверхности — у управляющих компаний просто нет денег на повышение уровня сотрудников. «Любое обучение стоит денег. Ведь даже на проведение независимой оценки квалификации работников нужны средства, не говоря уже про подготовку кадров таких организаций», — говорит она.

Директор Центра экономики и управления в ЖКХ Екатерина Боброва признает, что количество учащихся на курсах повышения квалификации за последнее время сократилось в разы. «Отрасль очень просела, были случаи, когда слушатели просто говорили, что организация обанкротилась и денег на дальнейшее обучение нет», — сообщила она. По словам Бобровой, востребованы в первую очередь курсы на стыке экономики и управления — по системе тарифов, льготам и субсидиям и т.п. При этом из-за небольшого количества желающих пришлось отказаться от дисциплин, связанных с эксплуатацией сетей (водопровод, электричество и т.п.).

Директор СРО «Гарантия» Лариса Борисенко отмечает, что отрасли нужны руководители лабораторий, которые анализируют химический состав воды, мастера по эксплуатации очистных сооружений водоотведения, инженеры по ремонту общего имущества, слесари, техники, электрики и множество других специалистов. «Повышение профессионального уровня рабочих специальностей — это приоритетная задача для повышения качества предоставления услуг населению», — резюмирует она.

На отсутствие системы профобучения жалуются и мигранты, работающие в сфере ЖКХ. «К сожалению, мы не слышали о существовании профессиональных образовательных программ для иностранцев, работающих в системе ЖКХ, в связи с чем гражданам приходится сталкиваться с непрофессионализмом иностранных работников», — заявил «Ленте.ру» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

Как отмечает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественному контролю Артем Кирьянов, вымывание квалифицированных кадров из ЖКХ идет уже много лет. Эта работа является низкооплачиваемой и непрестижной. «Молодые люди не стремятся получить специальность слесаря-сантехника. Количество учебных заведений, где готовят специалистов ЖКХ, сокращается из-за отсутствия спроса, а их уровень падает», — отметил эксперт.

Из-за того, что к специалистам здесь минимум требований, в ЖКХ приходит много случайных людей, не обладающих навыками. Но, похоже, это единственные, кого можно привлечь выполнять грязную и низкооплачиваемую работу. Если усилить профессиональный отбор, не повышая при этом зарплаты, желающих может просто не найтись. При этом деньги на зарплаты сотрудникам зависят от тарифов, каждое повышение которых общество воспринимает крайне болезненно.