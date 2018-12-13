Названа опасность уборки пыли

Специалисты из Северо-Западного университета США выяснили, что уборка пыли может быть опасна для человека. Результаты их исследования опубликованы на портале Phys.org.

Оказалось, что содержащееся в чистящих средствах вещество триклозан наделяет микроорганизмы, которые обитают в пыли, устойчивостью к антибиотикам.

Ученые рассмотрели образцы пыли с 42 спортивных сооружений, где людям приходится часто касаться пола, матов и снарядов и использовать антимикробные влажные салфетки.

Результаты показали, что пробы с большим количеством триклозана обладали генетическими маркерами устойчивости к антибиотикам, имеющим сходный механизм воздействия на организм.

Американские производителя добавляли триклозан в дезинфицирующие средства до 2017 года. Решением Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) его запретили использовать в антибактериальном мыле. Вещество признали потенциально вредным для эндокринной и репродуктивной системы человека. До настоящего времени триклозан содержится в зубной пасте и средствах личной гигиены.