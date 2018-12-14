9 принципов хюгге в интерьере

С наступлением холодов скандинавы зажигают в своих домах свечи, кладут на диваны пледы и создают вокруг себя такой уют, которому завидует вся планета. Все это они называют одним словом — «хюгге». Делимся простыми приемами, которые помогут создать в доме приятную и теплую атмосферу.

Живые огни

Главные атрибуты скандинавского интерьера в холодное время года — свечи в большом количестве. Жители северной Европы зажигают свечи во всех комнатах и ужинают при свечах. Они ценят подсвечники в виде фонарей и домиков. «Живые огни» наполняют дом уютной атмосферой.

Приятные ощущения

Пушистая козья шкура на кресле, теплый шерстяной плед на диване и вязаные носки с оленями на ногах — по мнению северян, чтобы быть счастливым зимой, нужно окружить себя вещами, к которым хочется прикасаться, и наслаждаться тактильным контактом.

Порядок всегда

Скандинавы содержат свои дома в идеальном порядке. Хюгге без порядка не получится. Если хочется его достичь, придется подумать о вместительных и эргономичных системах хранения.

Много растений

Живые комнатные цветы, сосновые шишки, еловые ветви в прозрачных вазах, деревянные спилы вместо подставок под горячее — детали, которые делают скандинавский интерьер завершенным и гармоничным.

Свет повсюду

Солнце — редкий гость в странах северной Европы. Дефицит естественного освещения скандинавы восполняют при помощи искусственного. Бра, торшеры, встроенная подсветка, небольшие светильники — у каждой зоны должен быть свой сценарий света.

Уют камина

В скандинавских домах нередко встречаются камины. В российских реалиях проще оборудовать фальшкамин или же установить электрический камин. Кстати, последний может имитировать то самое потрескивание поленьев и изображение огня.

Большой стол

Большой обеденный стол — один из ключевых объектов хюгге-интерьера. Он позволяет собрать всю семью вместе, а также разместить дружную компанию гостей.

Качественная мебель

Скандинавы славятся на весь мир своими дизайнерами и особенно гордятся мебельным производством. Предметы интерьера и мебель — то, на чем северяне не экономят. Они готовы инвестировать в качество, удобство, лаконичный и функциональный дизайн.

Цвет — новый тренд

Все давно привыкли к тому, что скандинавский интерьер довольно сдержан в цветовом плане: стены чаще всего белые, мебель выполнена в натуральных оттенках, декор спокойный.

Но ничто не стоит на месте, и сегодня скандинавский интерьер наполняется новыми красками, насыщенными, глубокими и интересными.