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13 лайфхаков, которые сделают переезд проще 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: pixabay.com
Переезд — это всегда стресс. Хотя и очень увлекательный. И не важно, речь идёт о новой квартире, городе, стране или обо всём и сразу. А чтобы сделать процесс чуть менее стрессовым и чуть более комфортным, обязательно используйте лайфхаки из этого списка. Они сохранят в целости и ваши вещи, и ваши нервы.
Надумали переезжать? Тогда без небольших приготовлений вам не обойтись. Эти маленькие подсказки помогут собраться быстрее, эффективнее и с меньшими жертвами.
1. Если есть возможность заглянуть в новое жильё накануне, сделайте это и сразу вымойте ванную комнату и кухню. Не забудьте оставить там мыло, гель для душа и туалетную бумагу
2. Сфотографируйте «вид сзади» всей электронники на старом жилье, чтобы с легкостью подключить все провода на новом
3. На ковре старой съёмной квартиры остались следы от мебели? Положите на них кубики льда, дайте им растаять и «причешите» ворс старой зубной щёткой4. Все гвозди и мелкие шурупы сложите в импровизированный бумажный пакет-гармошку с подписями
5. Или сделайте кармашки из скотча (ели под рукой нет мелких пактетиков, разумеется)
6. Самый простой и быстрый способ упаковать всё содержимое шкафа. Да-да, прямо с вешалками
7. Чтобы жидкость из косметических флаконов не пролилась прямо в сумку, откройте все крышки, поместите под них кусочек пищевой плёнки, закройте и завяжите
8. А чтобы не разбить пудру, тени и прочую хрупкую косметику, поместите между крышкой и продуктом пару ватных дисков
9. Все особо хрупкие вещи и мелкие статуэтки поместите вовнутрь тёплых носков. Для сохранности
10. А чтобы не разбить тарелки, расположите их стопкой и между ними поместите ещё одни тарелки — одноразовые, из мягкого пластика
11. А всю стопку разместите в коробке «на ребре», как виниловые пластинки
12. Все документы обязательно сложите в отдельную жесткую папку, а её поместите в пластиковый пакет «зип лок»
13. Вещи для каждой комнаты заранее отсортируйте по отдельным коробкам. И не забудьте подписать их!
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