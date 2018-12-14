13 лайфхаков, которые сделают переезд проще

Переезд — это всегда стресс. Хотя и очень увлекательный. И не важно, речь идёт о новой квартире, городе, стране или обо всём и сразу. А чтобы сделать процесс чуть менее стрессовым и чуть более комфортным, обязательно используйте лайфхаки из этого списка. Они сохранят в целости и ваши вещи, и ваши нервы.

Надумали переезжать? Тогда без небольших приготовлений вам не обойтись. Эти маленькие подсказки помогут собраться быстрее, эффективнее и с меньшими жертвами.

1. Если есть возможность заглянуть в новое жильё накануне, сделайте это и сразу вымойте ванную комнату и кухню. Не забудьте оставить там мыло, гель для душа и туалетную бумагу

2. Сфотографируйте «вид сзади» всей электронники на старом жилье, чтобы с легкостью подключить все провода на новом

3. На ковре старой съёмной квартиры остались следы от мебели? Положите на них кубики льда, дайте им растаять и «причешите» ворс старой зубной щёткой4. Все гвозди и мелкие шурупы сложите в импровизированный бумажный пакет-гармошку с подписями

5. Или сделайте кармашки из скотча (ели под рукой нет мелких пактетиков, разумеется)

6. Самый простой и быстрый способ упаковать всё содержимое шкафа. Да-да, прямо с вешалками

7. Чтобы жидкость из косметических флаконов не пролилась прямо в сумку, откройте все крышки, поместите под них кусочек пищевой плёнки, закройте и завяжите

8. А чтобы не разбить пудру, тени и прочую хрупкую косметику, поместите между крышкой и продуктом пару ватных дисков

9. Все особо хрупкие вещи и мелкие статуэтки поместите вовнутрь тёплых носков. Для сохранности

10. А чтобы не разбить тарелки, расположите их стопкой и между ними поместите ещё одни тарелки — одноразовые, из мягкого пластика

11. А всю стопку разместите в коробке «на ребре», как виниловые пластинки

12. Все документы обязательно сложите в отдельную жесткую папку, а её поместите в пластиковый пакет «зип лок»

13. Вещи для каждой комнаты заранее отсортируйте по отдельным коробкам. И не забудьте подписать их!