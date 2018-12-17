Мужчины и женщины поспорили об устройстве быта 

Пользователь Twitter под ником kat hasty удивилась мужчинам, которые живут в полупустых квартирах с минимумом необходимой мебели. Ее публикация породила споры в Сети.
Девушка опубликовала фотографию мужского жилища, в котором находились только телевизор и мягкое кресло.
«Парни действительно живут в таких квартирах и не видят никаких проблем»,
— подписала она.
guys really live in apartments like this and don’t see any issue pic.twitter.com/c7FQqgDgov— kat hasty (@kathasty) 13 декабря 2018 г.
Публикация быстро стала вирусной и набрала почти 150 тысяч лайков. Часть подписчиков принялась защищать такое обустройство квартиры.
«Я чувствую нападки персонально на себя», — ответил пользователь по имени Джейк, сопроводив пост снимком своей квартиры. «Моя гостиная с января», — похвастался юзер Энтони Конгпан (Anthony Kongphan) пустой комнатой с нераспакованными коробками.
I feel personally attacked pic.twitter.com/8DnixSfPFL— Jake (@jakegatti22) 14 декабря 2018 г.
Большинство юзеров сошлись во мнении, что полупустая комната — это функционально и удобно.
Некоторые пользователи решили атаковать в ответ. «А у девушек вот такие ванные комнаты, и они не видят никаких проблем», — прокомментировал пользователь Брайан изображение захламленного умывальника.
«Нас поймали! У нас больше кремов, средств по уходу за волосами и хайлайтеров, чем у вас мебели в доме!» — парировала подписчица по имени Кортни.