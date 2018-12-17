Как не разориться на праздничных скидках

До Нового года осталось совсем немного времени. Все, кто не успел заранее озаботиться покупкой подарков своим близким, торопятся успеть запрыгнуть в последний вагон стремительно ускоряющегося поезда всевозможных скидок, акций и невероятных распродаж. Магазины обещают отдать покупателям товары чуть ли не даром, но на самом ли деле это так?

Чтобы после не позволить себя обмануть, попробуем разобраться, как правильно делать покупки на всевозможных распродажах.

Во-первых, не стоит суетиться и сразу бежать в тот магазин, реклама которого обещает все, что вам нужно по наиболее привлекательной цене. Перед тем как «пуститься во все тяжкие», попробуйте сравнить цены с другими магазинами. Вы будете удивлены, но стоимость «акционного товара» может оказаться гораздо ниже того, что заявлен в рекламе.

Во-вторых, постарайтесь четко понять, какие именно товары вам необходимы. Красные и желтые ценники, призывающие срочно приобрести вещи с небывалой скидкой, пестрят почти на всех прилавках. Но подумайте дважды, прежде чем приобрести, например, третью пару одинаковых брюк или невозможно красивый стаканчик для зубных щеток. скидки скидками, но если не уметь вовремя остановиться, можно потратить кругленькую сумму на совершенно ненужные вам вещи.

И в-третьих, всегда читайте условия акции, написанные самым мелким шрифтом. Лучше это сделать до поездки в магазин (если вы предпочитаете не заказывать вещи в интернете, а подержать их в руках перед покупкой). Иначе, проделав длинный путь (пробки перед праздниками тоже никто не отменял), вы рискуете быть неприятно удивлены, что, например, прекрасный кофейный столик, который обещали отдать за бесценок, на самом деле будет возможно приобрести за указанную стоимость лишь при покупке четырех стульев или парочки тумбочек, которые вам совершенно не нужны (да и скидок на них чаще всего нет).

Бонус. Но даже если вы в пылу безумия распродаж приобрели множество совершенно бесполезных вещей, посыпать пеплом голову все же не стоит. Любой товар, даже тот, на который распространялась скидка, вы можете вернуть в магазин в течение двух недель после покупки.