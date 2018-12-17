10 вещей, которые вам давно пора выбросить

Один из проверенных способов поднять себе настроение — «размусорить» своё жилище. В каждом доме найдётся хлам и старые вещи, которые давно пора выбросить. Эта практика освобождает место в квартире и даёт приток энергии для реализации творческих замыслов! Всё, что нужно для размусоривания — взять в руки мешок и пройтись с ним по комнатам. Вот какие вещи, по мнению редакции «ЛегкоПолезно», стоит выбросить в первую очередь.

Нерабочие старые батарейки

Есть важный нюанс: утилизировать батарейки нужно правильно. Нельзя просто выкидывать их в мусорное ведро. Разлагаясь, эти предметы выделяют в окружающую среду токсические вещества. Учитывая огромное количество батареек, которое выкидывается ежедневно людьми по всему миру, их неправильная утилизация является одной из экологических проблем. Как избавиться от них грамотно: сдать батарейки в специальный пункт приёма, который имеется в каждом городе. Туда же можно отправить нерабочие аккумуляторы.

Кипа глянцевых журналов

Глянцевые журналы яркие и привлекательные, в них печатают интересные статьи, а внутрь кладут разные пробники косметики и духов. Но вряд-ли кто-то будет их перечитывать или пересматривать старые иллюстрации с уже не актуальными модными тенденциями. К тому же, объём глянца часто составляет 100-300 страниц, и пара десятков таких журналов занимает немало места в квартире. Лучшее решение — избавиться от хлама и выбросить ненужную макулатуру.

Просроченная косметика

Тональный крем, тушь для ресниц, помаду рекомендуется использовать в течение года после вскрытия. Но если наносить макияж не каждый день, средства будут расходоваться очень экономно. К сожалению, после истечения срока годности пользы они не принесут. Наоборот, просроченная косметика легко может вызвать аллергическую реакцию на коже.

Просроченные лекарства

Любые медикаменты имеют срок годности, поэтому необходимо время от времени проводить ревизию в домашней аптечке. Использование просроченных таблеток и сиропов опасно для здоровья человека, особенно это касается лекарств для детей. И даже если кажется, что с обычным парацетамолом от длительного хранения ничего не может случиться, проверить срок годности нужно обязательно.

Вещи, давно вышедшие из моды

Это касается как одежды, так и сумок и обуви. Если винтажное платье можно дополнить современными аксессуарами и создать оригинальный образ, то заношенный трикотаж, старомодные туфли и потёртые сумки уже ничем не спасти. Альтернативный вариант, как освободить место в шкафу, — предложить вещи нуждающимся.

Сломанная кухонная утварь

К таким предметам относится разная треснутая посуда, контейнеры без крышек, кастрюли с отколотой эмалью. Всё, что нельзя полноценно эксплуатировать по прямому назначению, лучше выбросить. Выглядят они неэстетично, и использовать их неприятно. Взамен этого хлама стоит приобрести новые, яркие и нарядные столовые наборы: такая посуда выглядит празднично и возбуждает аппетит.

Потрёпанные коврики в прихожей и ванной

Чистые, мягкие и пушистые коврики радуют глаз и доставляют приятные тактильные ощущения. А старые давно пора выбросить: на них может быть не только въевшаяся грязь, но и споры плесени, если в ванной высокая влажность.

Бытовая техника и электроника, не подлежащая ремонту

Если в квартире есть разные сломанные девайсы: электронные часы, старые смартфоны, планшет, микроволновая печь, маленький телевизор на кухне — и руки до их починки не доходят месяцами, а вызывать мастера или везти вещь в сервис откровенно лень, придётся признать, что эти предметы не так уж и необходимы в использовании.

Старый текстиль

Это могут быть старые линялые полотенца или постельное бельё — застиранное, неактуальной расцветки, возможно, пожелтевшее от старости. Те вещи, которыми гарантированно больше никто не захочет воспользоваться. Они зря занимают место на полках в шкафу, но их всегда можно если не выбросить, то пустить на тряпки.

Куча проводов

Зачем вам разные провода и кабели, которые не подходят ни к одному прибору, и никто не помнит, откуда они взялись в квартире и как давно лежат? Сюда же можно отнести старые зарядные устройства. В дополнение к этому списку вы обладаете полным правом не использовать и выбросить любую вещь, которая просто вам не нравится, и к ней не лежит душа — конечно, при условии, что она не нужна другим членам семьи.

Золотое правило избавления от хлама: если вы не пользовались чем-то в течение года, скорее всего, этот предмет вам не понадобится. Гораздо разумнее будет избавиться от него или отдать тому, кому он действительно нужен, а взамен купить то, что действительно принесёт пользу и удовольствие.