Где в Москве найти квартиры дешевле 20 тысяч в месяц

Москва — самый дорогой город России по стоимости жилья как для покупателей, так и для квартиросъемщиков. Но при должной сноровке снять квартиру в столице можно за 20 тысяч в месяц и даже дешевле. Причем не просто снять, а жить так годами. Где искать дешевые квартиры и какие нюансы учитывать, разбиралась «Лента.ру»

Исследования, время от времени распространяемые риелторскими компаниями, говорят о том, что нижняя ценовая планка в сегменте аренды — 20 тысяч рублей в месяц. Так, по свежим данным «Инком-Недвижимость» , самая дешевая квартира декабря сдается как раз за двадцатку. Находится она в районе Перово, в десятиминутной пешей доступности от одноименной станции метро, на 3-й Владимирской улице. В квартире одна комната, есть вся мебель и бытовая техника. Площадь скромная — 31 квадратный метр, но главный минус для арендатора в другом — сдается она только на семь месяцев.

В тройку самых дешевых объектов, по данным компании, попали также однокомнатные квартиры в 14-этажном доме на улице Маршала Савицкого и в девятиэтажке на Холмогорской улице. Первый адрес находится в удаленном от центра районе Южное Бутово, да еще и в 20 минутах транспортом от станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Беглый взгляд на карту показывает, что это Щербинка — бывший подмосковный городок, а сейчас часть Новой Москвы. До центра города ехать, мягко говоря, прилично.

Второй адрес — на северо-востоке Москвы, у самой МКАД. В объявлении честно указано, что от ВДНХ жильцам придется добираться транспортом. Квартира без ремонта и мебели, арендная ставка — 23 тысячи рублей в месяц.

В топ-5 самых дешевых съемных квартир Москвы, по данным риелторов, вошли еще две «однушки» — у станций метро «Новокосино» и «Выхино» (24 и 25 тысяч рублей в месяц соответственно). Локации относятся к востоку и юго-востоку столицы, которые традиционно считаются наименее престижными и относительно дешевыми округами.

А если найду?

Рейтинги самых дешевых квартир в аренду составляются «Инком-Недвижимость» регулярно, и минимальная арендная ставка в них стабильно — как минимум в течение полугода — оказывается на уровне 20 тысяч рублей в месяц. Значит ли это, что «дно» именно на этом уровне?

Отнюдь. Что можно утверждать с уверенностью — так это что в базе данных компании несколько месяцев подряд не попадается вариантов дешевле двадцатки в месяц. Кстати, каждый месяц квартиры разные — то есть существует вполне рыночный (пусть и достаточно тонкий) пласт подобного предложения.

В других базах — свои цифры. Самостоятельное изучение одной из таких баз — открытых для клиентов — показывает, что при заданных параметрах поиска «до 20 тысяч рублей в месяц» выборка лишь немного не дотягивает до 70 объектов.

Конечно, большинство из них — это квартиры в заМКАДных районах, в Новой Москве и ЗелАО (41 и 20 варианта соответственно). Еще парочка — в Подрезково, и одна — в Некрасовке.

Но остается еще 8 квартир в «старой» Москве, внутри МКАД.

За 20 тысяч рублей в месяц предлагаются: Однокомнатная квартира площадью 31 квадратный метр в девятиэтажке рядом с метро «Кожуховская». Сдается под ремонт, материалы за счет хозяев, цена указана только на четыре месяца, потом хозяева честно обещают поднять ставку. А что — квартира же будет уже не «убитая», а с ремонтом.

«Однушка» в 15 минутах пешком от метро «Царицыно», на Ереванской улице. Нет мебели, техники, но нет и залога. Сдается на длительный срок.

Маленькая (17 метров) «однушка» на улице Буракова. Отовсюду пешком далековато — 20 минут до МЦК «Соколиная гора», полчаса — до «Авиамоторной» или «Шоссе Энтузиастов». В квартире новые стеклопакеты, но мебель и оформление «бабушкино» — вплоть до ковра на стене. «Внимательно смотрите фото квартиры — мы бережем Ваше и Наше время», — честно предупреждает риелтор.

45-метровая однокомнатная квартира площадью целых 45 «квадратов» на Суздальской улице (20 минут пешком от метро «Новокосино»), с мебелью и техникой.

«Однушка» площадью 41 квадратный метр на Академика Анохина, в 15 минутах пешком от «Юго-Западной». «Только для одной девушки/женщины», — уточняется в объявлении.

Но есть нюанс

Есть варианты и дешевле. Так, за 19 тысяч в месяц сдается однокомнатная квартира в Зюзино (около 20 минут пешком от «Севастопольской» и «Каховской»). Площадь 34 метра, состояние «под ремонт» (но съемщиков им заниматься не принуждают), из техники только плита, сантехника есть вся.

За ту же цену сдается «однушка» в новостройке в Косино, ближайшая станция метро — «Улица Дмитриевского». Правда, она еще не открыта (но скоро откроется, уверяет риелтор), да и находится в 15 минутах пешком.

За 18 тысяч в месяц выставлена квартира в районе Богородское, около 25 минут пешком от МЦК «Белокаменная». Квартира 36 метров в новом (2007 года постройки) доме. Правда, не обошлось без особых пожеланий: собственнику предпочтительнее одинокая женщина за 40.

Просмотр других открытых баз показывает примерно такую же картину: большая часть квартир «не дороже 20» находится в Новой Москве, второй по величине кусок — в ЗелАО, но всегда есть и несколько вариантов в «старом городе». Правда, чаще они далеко от метро. По локации — в основном восток, юго-восток, юг Москвы. От трети до четверти этих квартир — в домах под снос (хотя, в принципе, некоторые дома по плану реновации простоят еще лет пять), встречаются объявления о квартирах, которые выставлены на продажу или в состоянии «под ремонт». Время от времени собственники заранее предупреждают, что скоро повысят арендную плату.

И в подавляющем большинстве объявлений в качестве требования к арендаторам четко указано пресловутое «славянам, гражданам РФ». Некоторые составители объявлений формулируют такое требование, как им кажется, интеллигентно: «Извините, только славянам».

Насколько можно доверять такой картине? В конце концов, на заборе тоже написано. «В принципе, расклад примерно соответствует действительности, — рассказывает частный риелтор Михаил. — Хотя у риелтора обычно больше вариантов, поскольку он работает не только с базами, но и с людьми — если ты на рынке десять лет, у тебя в любом случае есть на эксклюзиве собственники квартир, которые обратятся не в ЦИАН , а к тебе лично, когда у них арендаторы съезжают. Часто съемщики боятся идти к риелторам из-за комиссии, но сейчас ситуация в их пользу, и комиссию мы обычно берем с хозяев. Это лет пять назад было по-другому».

«Часть объявлений — откровенный шлак, так было, и так будет всегда, — говорит Олег, снимающий жилье в Москве с середины 2000-х. — Были времена и похуже, когда агенты тебе показывали вместо приличной «однушки» на «Войковской» какой-то прокуренный грязный вертеп на «Речном вокзале» и чуть ли не матом слали при вежливом замечании, что это вроде не та квартира. Сейчас гораздо лучше, но неадекват тоже случается. Недавно с женой смотрели квартиру в Ясенево, мы привязаны к району из-за школы, так риелтор нас прямо «по классике» пытался отправить и в Новую Москву, и в Бутово. Но если жестко поговорить, то сразу наглеть перестают, сейчас не 2007-й».

Но в целом, как говорят и риелторы из агентств, и частные маклеры, и съемщики, ищущие жилье для себя, сейчас варианты в районе 20-25 тысяч в месяц на рынке есть, и не только «с подвохом». Можно найти и до 20, причем вполне приличные — хотя тут больше шансов не через сайты, а через «сарафанное радио», уверена москвичка Вероника, принципиально не снимающая жилье дороже 20 тысяч в месяц. «Я снимаю с 2006 года, зарабатывала по-разному все это время, но для себя решила: аренда — не то, что должно отжирать все мои доходы. Поэтому снимала сначала комнату, и переехала только когда через знакомых подвернулся вариант „однушки“ в Теплом Стане, прямо рядом с метро, за те же 20. Потом жила в „двушке“, которую знакомые сдали на полгода. Думала, придется опять в комнату переезжать, но переехала в итоге на "Пражскую" вообще за 18, когда моя подруга съехала оттуда. Так за 12 лет ни разу от своего правила не отступила».

Так что найти квартиру за 20 тысяч в месяц вполне реально, как и не выходить из такого бюджета годами. Впрочем, такая удача улыбается все-таки в основном «славянам, Москва или МО».