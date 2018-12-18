Вещи в доме, которые принесут богатство

Существуют определенные ритуалы, которые помогут привлечь в дом не только благополучие духовное, но и финансовое. Чтобы поправить материальное положение, нужно лишь разместить в своем жилище определенные вещи. Вот лишь некоторые из них:

Мед

Это сладкое лакомство обязательно должно быть в доме, где царят не только уют, но и богатство. Мед — символ трудолюбия и усердия. Народные приметы гласят, что в доме, где царит достаток, обязательно должен быть мед. Именно он притягивает в дом благополучие.

Яблоко

Еще на Руси в домах, где царят уют и благоденствие, старались сделать так, чтобы всегда были яблоки. Этот фрукт притягивает в жилище благополучие и удачу.

Поставьте на кухню красивое сочное яблоко, и пусть его никто не трогает. Пока оно не начнет увядать, яблоко будет не только радовать взор домочадцев, но и защищать их от превратностей судьбы и притягивать только хорошее в семью.

Красная шерстяная нить

Купите в магазине клубок шерсти. В идеале — именно ярко-красного оттенка без каких-либо примесей других цветов. Принесите его домой и намотайте нить на деревянную спицу. Подойдет и длинная деревянная ложка. Разместите свой оберег в спальне. Этот предмет защищает сон домочадцев, помогает им подкопить силы и сконцентрироваться на работе, а соответственно и улучшить финансовое благополучие.

Родниковая вода в чаше

Приобретите домой красивую чашу с широким горлом. Подойдут любые материалы, кроме пластика и дерева. В идеале — стекло. Наберите в емкость родниковой воды и поставьте на видное место в квартире. Известно, что вода способна "запоминать" информацию. Поэтому, пока будете наливать воду и выбирать чашу, думайте о позитивном, визуализируйте свое материальное благополучие, и ваш новый домашний оберег обязательно поможет вам его достичь.

Трехпалая золотая жаба

Пожалуй, самый распространенный талисман на материальное благоденствие.

Приобретите домой фигурку трехпалой жабы, которая держит во рту монетку. Этот талисман пришел к нам из фэн-шуй культуры и выполняется из разных материалов: глины, металла и даже пластика.

Такая фигурка не только привлечет в дом деньги, но и украсит интерьер вашей квартиры.