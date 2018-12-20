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7 магических советов по украшению елки 

WomanHit.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru рассказывает, как сделать свое новогоднее дерево волшебным
Новогодняя елка может быть не просто элементом вашего интерьера, а исполнять желания. Повесьте на нее соответствующие украшения и записки, и, возможно, в 2019 году исполнится все, что вы загадали.

Совет №1

Чтобы следующий год был ярким и радостным, для начала повесьте на дерево фонарики и гирлянды.

Совет №2

Мечтаете о своем жилье? Повесьте шар с нарисованным домом — таким, какой бы вам хотелось иметь — или елочную игрушку соответствующей формы.

Совет №3

Еловые шишки, желудь и орехи привлекут в ваш дом здоровье, силу, плодородие. А печенье, конфеты и пряники — финансовый достаток и успех.

Совет №4

Вы планируете родить ребенка — это прекрасно, но лучше подстраховаться, разместив на ветках аиста и малыша. И обратить внимание на цвет его костюмчика — это может быть важно.

Совет №5

Выйти замуж помогут парные предметы: сердечки, лебеди, влюбленные.

Совет №6

Напишите записки с желаниями на красных и зеленых листочках бумаги — они тоже помогут сбыться волшебству. В новогоднюю ночь их надо будет сжечь, а пепел пустить по ветру.

Совет №7

22 декабря ночи становятся короче, рождается звезда по имени Солнце — она обязательно должна украшать макушку вашей елки, чтобы год был удачным.
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