Бесполезные подарки на Новый год и их альтернативы

Предновогодняя суета на работе, пробки, очереди в магазинах — все это так выматывает, что на осознанный выбор подарков сил уже не остается. И вы покупаете близким то, что им совсем не нужно. Предостерегая вас от таких напрасных трат, мы собрали топ глупых подарков на Новый год и подобрали им достойные альтернативы.

Покупая подарок, представьте, какие эмоции он вызвал бы у вас. Если вещь, которую планируете подарить, вам самой не кажется приятной или полезной, то не спешите с покупкой. Прежде всего задумайтесь о вкусах и увлечениях человека.

Духи и косметика

Дорогая парфюмерия или косметика кажется очень привлекательным подарком к Новому году, однако это обманчивое впечатление. Подобрать подходящий другому человеку аромат или тип премиального уходового крема без его присутствия практически нереально, и почему-то мы все равно дружно идем за ними в магазины, а потом удивляемся, почему получатель не пользуется презентом.

Альтернатива

Если хотите сделать мир вокруг себя чуточку красивее, дарите своим мамам, бабашкам и подругам сертификаты в салоны красоты. Новогодние каникулы будто созданы для того, чтобы пройти там курс преображения.

Книги

Может ли быть что-то хуже человека, который вырвался из рабочей рутины и снова закрылся в квартире в обнимку с подаренной книжкой? Правильно — хуже, только если книга ему еще и не нравится…

В праздники всегда хочется чего-то яркого: скатываться на плюшке с горки или есть леденцы на новогодней ярмарке. Поэтому презент в виде сборника стихов или произведений Агаты Кристи лучше оставить до дня рождения.

Альтернатива

Новогодние каникулы — идеальное время для вещей, которым в повседневной жизни человек не может уделить внимание. Подарите сертификат на уроки с тренером по сноуборду, конькам или лыжам! Ведь наверняка ваш друг давно жалуется, что уже какую зиму не может освоить эти виды зимнего спорта.

Кружки

Подарок считается идеальным вариантом для коллеги, особенно с гравировкой в виде имени… Забудьте! Такой презент — это моветон, безвкусица и отличное напоминание о том, что большую часть своего времени человек проводит в четырех стенах офиса.

Альтернатива

Коллегам наверняка будут полезны фитнес-трекеры, которые напомнят о том, что нужно подвигаться, а также разбудят в правильную фазу сна Конфеты

Нет повести печальнее на свете, чем повесть… о тоннах калорий, набранных за Новый год! Может, и звучит нескладно, зато понятна вся абсурдность сладких подарков к праздникам. Факт их изобилия в это время полностью исключает радость от приобретения.

Альтернатива

Когда хочется порадовать близкого чем-то вкусненьким, можно включить креативность и сделать аппетитный подарок самостоятельно. Нет, готовить ничего не нужно (силы на готовку прибережем для 31 декабря). Отличным вариантом будет собрать корзину с фруктами, полезными снеками и премиальным алкоголем — красиво и, главное, дарит море эмоций.

Игрушки

Когда выбираешь подарок для молодой мамы, сразу вспоминаешь об игрушках. Но то, что главный враг в семье с маленьким ребенком, — это захламление, осознается не сразу. Не стоит тратиться на однодневные игрушки, которые либо сломаются, либо интерес к ним пропадет.

АльтернативаПрактичные подарки = полезные подарки. Лучше купить один значимый презент, чем десяток игрушек. Например, слинг для ребенка или, если позволяют финансы, автокресло или детский стульчик.