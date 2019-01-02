4 вида товаров, которых вы покупаете слишком много

До зарплаты далеко, а кошелёк уже опустел? Проверьте себя: возможно, вы тратите слишком много на эти 4 типа товаров. Если это так, то вы сможете каждый месяц экономить приличную сумму без ущерба для комфорта семьи и тратить сэкономленные деньги на действительно нужные вещи. Может, получится скопить немного и приобрести то, что вы давно хотели купить: абонемент на фитнес, посудомоечную машину или путёвку на море.

Продукты питания

вы покупаете больше, чем можете съесть до истечения срока годности;

вы покупаете то, что потом оказывается невкусным;

вы тратите слишком много не на те продукты;

вы просто слишком много едите. В большинстве семей со средним достатком продукты — основная статья расходов. Если подходить к покупкам более рационально, вы сможете тратить на кассе супермаркета ощутимо меньше. Вспомните, приходилось вам выбрасывать потемневшие бананы или через силу доедать суп, которого наварили слишком много? Удивительно, но люди ежегодно выкидывают тонны продуктов. По некоторым данным, до четверти всех изготовленных продуктов отправляются на свалку. Причин несколько:

Увидели акцию «3 по цене 2»? Многие не устоят от соблазна купить. Но сможете ли вы съесть три продукта, если обычно покупаете даже не два, а один? По таким акциям лучше приобретать продукты долгого хранения.

Новый для вас продукт продаётся с большой скидкой? Или, возможно, вы решили отказаться от покупки дорогого бренда и попробовать бюджетный аналог под собственной маркой торговой сети? Есть шанс, что вы будете разочарованы вкусом, и покупка отправится в мусорное ведро. Совет: лучше покупать проверенные марки и качественные продукты, пусть и в меньшем количестве.

Некоторые типы товаров стоят намного дороже, а пользы и насыщения от них мало. Сюда относятся колбаса, сладости, полуфабрикаты. На те же деньги вы купите множество разных овощей и сезонных фруктов, а уж о крупах и говорить не приходится. Полезные блюда из овощей и злаков насытят вас, обеспечат витаминами и не оставят после себя чувства тяжести и лишних килограммов.

А может, дело просто в привычке покупать и есть слишком много? Нормальный объём желудка примерно равен вашему кулаку. Если ваша обычная порция намного превышает этот объём, то вы можете покупать, готовить и есть меньше без ущерба для организма. Многие пищевые привычки закладываются нам в детстве, и в сознательном возрасте стоит пересмотреть их. Почему обед должен состоять из трёх блюд? Разве запивать еду чаем с конфетами полезно? Полезнее всего есть 4 раза в день небольшими порциями, накладывая половину тарелки. Так вы и сэкономите деньги, и будете проводить меньше времени у плиты, и нормализуете вес.

Кстати, часто люди путают голод с жаждой. Если захотелось есть, выпейте стакан воды. Чувство голода прошло? Значит, вы просто хотели пить.

Лекарства

Прямо сейчас возьмите с полки вашу аптечку и переберите её. Вы уверены, что все эти лекарства вам необходимы? Наверняка среди них есть купленные «на всякий случай», по совету соседки или после просмотренной рекламы. Обратите внимание на сроки хранения: некоторые средства давно пора выбросить.

Заодно поинтересуйтесь у всех членов семьи, какие лекарства они принимают каждый день. Нет ли среди них того, что они пьют по привычке, а вовсе не по необходимости? Рекомендуется ежегодно проходить полное обследование и корректировать принимаемые препараты, иначе вред будет не только для кошелька, но и для организма.

А здоровому человеку и вовсе нет необходимости принимать медикаменты. Лекарственной профилактики простуды не существует — только крепкий иммунитет поможет бороться с вирусами. Здоровое питание, полноценный сон и отказ от вредных привычек помогут лучше любых иммуномодуляторов.

Косметика и парфюмерия

купленные средства не понравились или не подошли;

вы не успеваете закончить средство до истечения срока годности;

вы используете больше косметики, чем нужно. Вот ещё один тип товаров, который отнимает слишком много финансов из семейного бюджета. Почему так происходит?

Вспомните, как лет 10-15 назад никто и не слышал про праймеры, бронзеры, хайлайтеры и другие средства для макияжа, которые сейчас возведены в ранг необходимого минимума. Кому выгодно, что ваша косметичка увеличивается с каждым годом? В первую очередь, производителям. Как ещё им повысить доходы? Если сделать средство более дорогим, покупатели перейдут на дешёвые аналоги. А если выпустить новый продукт, то он обязательно будет продаваться, особенно если заказать рекламную кампанию. Например, вы слышали про тональный крем… для ног? А он есть! Возможно, вскоре он тоже станет «обязательным минимумом».

Хороший крем для лица, несколько качественных продуктов декоративной косметики, хороший стойкий парфюм — всё это должно быть на вашей полочке. Но вот 3 туши из масс-маркета, купленные по акции, огромная палетка, из которой вы пользуетесь 2-3 оттенками, 10 начатых флаконов духов — вы уверены, что всё это вам действительно надо? Вы наверняка сможете сократить расходы на косметику без ущерба для вашей красоты.

Одежда и обувь

Здесь действует тот же принцип: мы часто покупаем лишнее только потому, что в магазине акция, или на телефон пришла смс от магазина «У вас завтра сгорают 1000 бонусов». В результате у нас в шкафу скапливается целый ворох вещей, которые вам не нравятся: не идут, не с чем надеть, растянулись после стирки, неприятные в носке.

То же самое касается и обуви. Неудобная обувь, высокий каблук, обилие стразов — такую пару вы точно не будете обувать часто. И наоборот, качественная и удобная обувь обязательно станет вашей любимой. Чтобы сократить расходы на одежду и обувь, приобретайте эти изделия реже, но выбирайте качественные товары с дизайном, который подойдёт к остальным предметам гардероба.

Многие наши соотечественники уверены: они покупают только самое необходимое, а денег всё равно не хватает. Но если заглянуть в их холодильник, аптечку, косметичку и шкаф для одежды и обуви, то вы увидите, как много там дорогостоящих товаров, которыми они не пользуются. Разумеется, экономия в ущерб здоровью и комфорту, например макаронная диета или отказ от действительно необходимых лекарств, пользы не принесёт. Но разумное ограничение приобретений и переход на здоровое питание будут полезны и для кошелька, и для самочувствия.

А как вы экономите семейный бюджет? Делитесь советами в комментариях!