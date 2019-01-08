«Секс должен осуществляться под чутким присмотром»

Хотите, чтобы энергия в вашем доме текла без препятствий и помогла заработать миллион, родить нобелевского лауреата и излечить хронический гастрит? Не надо ходить к врачам, поступать в хороший вуз или уделять больше времени работе. К благополучию и процветанию можно прийти и другими путями. По версии авторов многочисленных статей и книг о достижении гармонии с собой и окружающим миром, все, что вам нужно, — это фэншуй. Что таит в себе древняя практика организации жизненного пространства, приносящая богатство и успех, — разбиралась «Лента.ру»

Сайты дизайнерских агентств пестрят предложениями создать для вас интерьер в стиле фэншуй, по всем каноническим правилам сохранения живительной энергии и ее потоков. Жаль, что китайцы, узнав, что благополучие предполагает обязательное наличие ширм, красно-золотых обоев и — внезапно — японского дерева бонсай, удивятся примерно так же, как русский вопросу: «А где у вас голова лося на стене и приносит ли эта голова удачу?»

Мудрость учения фэншуй едва ли доступна обычному европейцу. Однако желание познать ее — не повод вестись на сказки о восточной экзотике, скупать книги «Фэншуй: путь к благополучию и процветанию» и ставить по углам комнаты горшки с цветами, чтобы в помещении не застаивалась отрицательная энергия. Разочаровываться в китайской мудрости тоже не стоит, а вот попытаться понять, зачем учение о потоках ветра (фэн — 风) и воды (шуй — 水) было нужно жителям Поднебесной, можно вполне.

«Человек, правильно построивший дом, — как дерево, правильно пустившее корни»*

Для начала необходимо разобраться, при чем тут вообще ветер и вода. На первый взгляд, все довольно просто: у людей Востока все завязано на гармонии с природой, да и многие магические практики строятся на природных стихиях. Взять хотя бы всем известный фильм Люка Бессона «Пятый элемент». В нем ветер и вода — одни из основных природных стихий. Однако в случае с Китаем все не так просто.

В китайской культуре тоже есть понятие о пяти первоэлементах — «у син»: вода, дерево, огонь, земля и металл, а вот ветра среди них нет.

Первоэлементы считаются основой китайской космологии, они определяют порядок мироздания. Эта концепция используется в традиционной китайской медицине, гаданиях, боевых искусствах, нумерологии, и в том числе — в искусстве фэншуй.

Фэншуй хоть и не относится напрямую к природным стихиям, неразрывно с ними связан. Другое название восточной геомантии — «кань-юй» — переводится как «небо и земля». И то, и другое относится к практике организации жизненного пространства. Ее целью издревле считался поиск благоприятных потоков положительной энергии ци и использование их на благо человека.

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Четкие линии и симметрия — залог стабильности и упорядоченности, один из основных элементов китайского традиционного интерьера.

Когда именно китайцы стали применять фэншуй, точно сказать нельзя. Известно, что впервые он упоминался в «Книге захоронений», написанной примерно в конце II века новой эры. В ней ученый Го Пу употреблял это слово в значении «выбирать место для могилы». Китайцы верили, что чем удачнее будет расположение «загробного дома», тем комфортнее духу предка будет жить на том свете, и тем охотнее он будет приглядывать за оставшимися на земле потомками.

Впоследствии фэншуй стали использовать для того, чтобы выбрать место для строительства земного дома. Специально обученный гадатель, который, как правило, обладал экстрасенсорными способностями, помогал выбрать самое удачное расположение для здания. Основных принципов фэншуй не так уж много: согласно китайской традиции, дом должен располагаться по оси с севера на юг. То есть вход должен располагаться с южной стороны, северная же стена должна быть глухой — без окон и без дверей. Такое расположение весьма логично: необходимо избежать задувания холодного северного ветра в помещение.

Как именно жилище расположено с востока на запад, не столь важно, а вот на ландшафт вокруг него обращали особое внимание. Дом предпочтительно было строить к югу от гор и к северу от водоемов, в солнечном месте, где сосредоточена мужская энергия Ян. У такого правила тоже есть объяснение: выходя из дома, идти в гору не очень удобно, а иметь перед домом водоем очень выгодно.

Инь и Ян (阴阳) — одна из концепций китайской философии. Инь — женская, земная, темная, холодная энергия. Ян — мужская, небесная, теплая и светлая. Графически они обозначаются перетекающими друг в друга темным и светлым пятнами. Ни одна из энергий не считается лучше другой, они существуют в гармонии друг с другом и отражают равновесие противоположностей в Поднебесной. В то же время светлая, «янская» энергия традиционно почитается китайцами как более благополучная.

Перед началом строительства обязательно нужно было проверить, обитают ли рядом с будущим домом добрые духи. Если нет, то главе семьи не видать долголетия, а домочадцам — спокойствия. Чтобы вычислить соотношение злых и добрых духов на местности, мастерам фэншуй, вероятно, и нужен был дар экстрасенсорики.

Непригодными для проживания считались дома, входные двери которых смотрят друг на друга, а также места рядом с захоронениями, монастырями, храмами предков, плавильными помещениями, рядом с полем битвы. Поэтому, например, расположенные в черте жилых районов кладбища в США могут повергнуть китайцев в шок.

Однако не во всех регионах Поднебесной законы фэншуй были одинаковы. Правила менялись в зависимости от природного ландшафта, климата и населявших территорию этносов. Там, где жили мусульманские народности, эвенки и монголы, западная сторона была самой почитаемой. Место главы семьи располагалось на западной стороне юрты. В то же время для титульной китайской народности — хань — самой почитаемой стороной света был юг, а запад, напротив, ассоциировался со смертью. Когда сообщалось о чьем-то уходе в мир иной, часто говорили: «Он ушел на запад».

Традиционно китайцы ориентировались не по направлениям «право — лево», а по сторонам света, к которым, в отличие от европейской традиции, добавляют пятую — центр. Север, символом которого является черный или темно-синий цвет, считается стороной учености и мудрости. Запад, где заходит солнце, ассоциируют с белым цветом и считают стороной смерти, войны. Юг особо почитается, он символизирует солнце, а цвет его — красный. В центре, лицом на юг, восседает верховный правитель, а центральный цвет — императорский — желтый. Восток — место зарождения новой жизни и восхода солнца. Его цветом считается бирюзовый или сине-зеленый.

Мудростью загадочных китайцев восторгались миссионеры-иезуиты, прибывшие в Китай в XVI веке. Они и открыли европейцам экзотику Востока. Уже в следующем веке у любой уважающей себя европейской аристократки в усадьбе имелся чайный кабинет в китайском стиле, ширма с лотосами и маленький китайский садик. Европу накрыла мода на шинуазри — в переводе с французского «китайскую всячину». Тогда «китайщина» еще не ассоциировалась с дешевизной и ширпотребом, а наоборот — указывала на утонченный вкус владельца статуэток, изображающих даосских святых, или парных львов, символизирующих мужское и женское начала. Несмотря на повальное увлечение европейцев, а за ними и русских восточной тематикой, мастерство фэншуй в своем первозданном виде в Европу не попало.

Практикой поиска особых энергий, ее течений и магической силы фэншуй на Западе заинтересовались в прошлом веке. Тогда «специалисты» начали рассказывать несведущим модникам о зонировании помещений и пользе квадратной формы стульев, свитков на стене и безделушек на полках.

В действительности у так называемых зон любви, богатства, денег, карьеры, секса и так далее нет практически ничего общего с фэншуй. Настоящий мастер рассматривал энергетику каждого дома индивидуально. Ведь не существует двух одинаковых людей или семей, а значит, не существует и двух одинаковых пространств, в которых они живут. Универсального рецепта благополучия у фэншуй нет, как бы его ни старались изобразить маркетологи.

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Схема зонирования помещения

«Счастье подобно морю на востоке»**

Вопреки расхожему мнению, фэншуй — учение не только о том, как правильно построить дом и расставить в нем мебель. Практика предполагает существование потоков энергии ци, которая, словно ветер, проникает везде. Она течет через пространство, проникает всюду — в дом и в человека — и не зависит от времени и места. Она не должна останавливаться и все время меняется.

Энергия ци может создавать гармонию, а может ее разрушать. Если же гармония пропадет, человека непременно ждут неприятности. Чтобы отслеживать потоки энергии вокруг себя, китайцы приглашали мастеров фэншуй, которые могли не только подсказать, где должна стоять несущая стена, но и находили ответ на вопрос, почему болеет наследник или в чем причина неплодовитости скота. После правильной работы с энергией и духами проблема, как правило, решалась.

Сейчас на вопрос о том, что такое фэншуй, обычный китаец вряд ли ответит внятно. Для него это что-то неосязаемое, что нельзя объяснить, фэншуй — и все тут. Несмотря на то что конкретное объяснение подобрать сложно, все китайцы знают, что «по фэншуй» — хорошо, а «не по фэншуй» — плохо, и касается это не только устройства дома.

После прихода к власти Коммунистической партии Китая в середине прошлого века многие традиционные практики стали называть суевериями и отголосками нецивилизованного прошлого. Чтобы искоренить увлечение народа оккультными практиками, власти запустили не одну разоблачительную кампанию. Но если борьба с предрассудками и поверьями идет более-менее успешно, то фэншуй китайцы отказываются считать оккультизмом.

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Обои желтого цвета с диковинными птицами на ветках стали неотъемлемой частью интерьера в стиле шинуазри.

Сейчас образованные люди смеются над ритуалами вроде бросания в лужу разноцветного браслетика во время первого дождя после праздника драконьих лодок. А вот пригласить к себе мастера фэншуй желают даже некоторые доктора наук.

«Пригласить-то многие хотят, но, во-первых, это дорого, а что самое важное — он может еще и не пойти», — поделилась китаянка по фамилии Лю. По ее словам, фэншуй некоторые хоть и называют лженаукой, но не верить побаиваются, все-таки есть на свете вещи, которые ученые объяснить никак не могут. «Я бы и сама пригласила, честно говоря, очень хочу позвать домой мастера, но его еще найти надо. К ним либо очередь, либо они вообще отказываются принимать, там уже какие деньги ни предлагай — нет и все», — говорит Лю.

В ответ на вопрос, насколько распространена практика приглашения мастеров, наша собеседница рассказывает историю своей подруги: «Она в больнице работает, папа и мама у нее доктора наук, первоклассные врачи. Так вот в больнице у них еще давно была пристройка, в которой трупы хранили, типа морга. Потом территория госпиталя расширилась, и морг перенесли в другое место». По словам Лю, на месте бывшего морга построили дорогу, и именно на том месте, где раньше складировали тела умерших, машина постоянно ломалась. В руководстве больницы ученые мужи недолго думали и пригласили мастера фэншуй. Он «почистил» энергию на месте постоянных поломок, и проблема исчезла.

Другой случай произошел с одной компанией-застройщиком. На месте, где когда-то сгорел дом, решили построить новый, но проект не задался с самого начала, и квартиры в жилом комплексе никто не покупал. Те же, кто решался приобрести жилье, постоянно жаловались на поломки и недоработки строителей. В итоге, устав от жалоб, начальник ТСЖ пригласил мастера фэншуй из Гонконга. После его работы все нарекания прекратились: «энергия потекла правильным потоком».

Конечно, китайцы приглашают мастеров не для того, чтобы те помогли им решить, куда поставить кровать, а куда сейф, чтобы начать высыпаться и зарабатывать миллионы. Гадатели решают и более серьезные проблемы, видят то, что недоступно глазу обычного обывателя.

«Проблема еще в том, что мастер может что-то и увидит, но не скажет. Он сам решает, говорить тебе или нет», — рассказывает Лю. Нет у мастеров и фиксированных расценок, с клиентов могут брать разные суммы. В общем, помощью в вопросах дизайна мастера фэншуй не занимаются. Не входят в их компетенцию и советы из журналов о том, как избавиться от одиночества, развесив по дому картинки парных рыбок или положив в ванной два одинаковых полотенца.

shkolazhizni.ru

shkolazhizni.ru

Советы от «мастеров» фэншуй

Советы напоследок

Советы в духе «если ваш избранник старше вас — в восточной части спальни поставьте горшочек с комнатным растением» вызывают недоумение и тревогу за тех, кто их публикует и им следует. Одно издание, например, рассказывает, как с помощью даосской практики защититься от измен мужа: в изголовье кровати под матрац нужно положить аметист. Как именно это должно помочь воссоединению с супругом, не уточняется.

В другой статье советуют следить (внимание!) за «летящей звездой — Желтой пятеркой». «Она символизирует неудачи, болезни, несчастные случаи. Избегайте бывать в той зоне, куда она прилетает, не беспокойте ее», — предостерегают читателей. Откуда прилетает эта звезда и как отследить ее передвижение, не указывается. Там же советуют везде брать с собой компас, чтобы избегать в случае важных переговоров сидения лицом в «направлении Полного Краха». Какое именно это направление — авторы не разглашают.

Сайт Vedmochka.net советует нам для привлечения удачи посветить карманным фонариком во все углы дома, а также прогуляться с ним и осветить себе путь до лифта или калитки. Советчики-энтузиасты предлагают взять злых духов за рога и избавиться от них с помощью соли. Главное в этот момент — попросить добрых духов отойти, чтобы их не задело. По версии некой «Школы мечты», если вы никак не можете разбогатеть — дело в том, что у вас неправильная ванная. «Если ваш туалет или ванна располагаются в секторе богатства (на юго-востоке), используйте красные ленточки вокруг стоков», — советуют нам.

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Восточная мудрость на протяжении столетий остается одной из самых экзотичных и притягательных тем для европейцев. Увлекаясь мистикой, хоть и проверенной китайцами, не стоит забывать и о реальном мире, в котором успех зависит вовсе не от того, где у вас стоит мебель, а для гармонии в семье придется сделать больше, чем повесить рисунок с рыбками на стену. В общем, когда в следующий раз возьметесь за книгу «Фэншуй: советы мудрецов на каждый день» — задумайтесь, а не пытаются ли вам продать под видом тайных знаний обычный здравый смысл.

* 建舍立家，犹如植树培根. Дом для китайца — основа всей его жизни. Китайцы очень чтут традиции, связанные со строительством и обустройством жилища, сравнивают человека, который создает дом, с деревом, которое пускает корни.

** 福如东海. Идиома и традиционное пожелание счастья. Оно отражает веру жителей Китая (особенно юга) в то, что река, которая протекает к востоку от дома и впадает в реку Янцзы, — к счастью.