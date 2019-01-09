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10 лайфхаков для быстрой и «ленивой» уборки 

Inmyroom 20 часов назад
Фото: Inmyroom
Рассказываем, как научиться прибираться так, чтобы навсегда забыть о генеральной уборке.

Начинайте уборку с верхних полок

Всегда спускайтесь от потолка к полу. Протрите пыль со всех поверхностей, включая настольные лампы и бытовую технику. Обычную тряпку заменит микрофибра: она куда эффективнее удаляет пыль и служит гораздо дольше.

Мойте полы только после уборки пылесосом

Иначе пыль осядет снова. Пылесосить можно не только пол, но и плинтуса, стены, мягкую мебель и даже подоконники. Главное, использовать специальные насадки.

При чистке плиты смешайте воду, чистящее средство и соду

Получившаяся смесь поможет отчистить духовку: нанесите ее на стенки и оставьте на 15 минут.
А сгоревшую конфорку можно замочить на ночь в чистящем средстве с содержанием аммиака: наутро от накипи не останется и следа.

Добавьте яблочный уксус в воду, когда моете полы

Это отличный способ избавиться от шерсти домашних животных.

Используйте старые пластиковые карточки

Если чистящие средства не помогают, попробуйте соскоблить грязь пластиком, например, карточкой. Затем протрите это место влажной прорезиненной губкой: чтобы не осталось разводов. Так вы быстро избавитесь от пятен. А чтобы очистить чайник от накипи, наполните его водой, добавьте ложку лимонной кислоты и кипятите в течение пяти минут.

Разведите немного соды в теплой воде, когда будете мыть посуду

Так вы быстро избавитесь от пятен. А чтобы очистить чайник от накипи, наполните его водой, добавьте ложку лимонной кислоты и кипятите в течение пяти минут.

Не выбрасывайте сетку, в которой продавался лук

Смочите ее водой и протрите поверхность плиты — накипь мгновенно исчезнет.

Добавьте аммиак в воду, когда соберетесь мыть окна

Смешайте аммиак и воду в соотношении 1:10 и помойте окна тряпкой из микрофибры — разводов не останется.

Используйте таблетки для посудомоечной машины при стирке

Если отбеливатель не справляется с задачей, добавьте его в горячую воду и смешайте со стиральным порошком и измельченной таблеткой для посудомоечной машины. Затем замочите белье — результат не заставит себя ждать.

Не гладьте белье после стирки

Хорошенько встряхните его и как можно ровнее повесьте сушиться. Когда простыни и пододеяльники высохнут, аккуратно сложите их и уберите в шкаф. Белье разгладится под своим весом.
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