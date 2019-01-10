Что можно сделать с ненужной одеждой

Если твоя любимая домашняя футболка совсем поизносилась, не стоит немедленно отправлять ее в мусорное ведро. Агентство по охране окружающей среды США подсчитало, что в 2015 году на свалки поступило до 10,5 миллионов тонн текстиля — и с каждым годом эта цифра только растет. На практике существует несколько методов использования старой и ненужной одежды, и их стоит применять, чтобы снизить ущерб для окружающей среды. Сегодня мы расскажем о простых способах избавиться от ненужных вещей, при этом способствуя экологии.

Пожертвуй на благотворительность

Различные центры социального обслуживания, а также благотворительные фонды регулярно принимают устаревшую одежду и распределяют ее нуждающимся. Некоторые специализируются на том, чтобы обеспечить одеждой подростков в приютах, некоторые — помочь нуждающимся семьям. Также центры принимают обувь, которая может пригодиться бездомным или беженцам. Найти такой фонд довольно просто — достаточно поискать в гугле благотворительные пункты твоего города, а также по телефону уточнить условия приема. Подобные заведения будут отдавать предпочтение вещам, которые не потеряли свой цвет, а также не обросли пятнами неизвестного происхождения, но чаще всего они самостоятельно распределяют одежду по качеству, чтобы отправить неподходящее на переработку.

Переработай ее

Даже старый носок, потерявший вторую пару и яркий цвет, можно утилизировать. Обратись в специальную компанию, занимающуюся переработкой, например: фонд «Спасибо», отдел переработки в H&M или проект «Свалка». Некоторые фирмы предоставляют даже услуги вывоза вещей или отправки через постаматы, так что тебе не нужно для этого ехать через весь город. В результате переработки получается текстильное волокно, из которого можно производить аппаратную пряжу или нетканые материалы. Кроме того, переработанная старая одежда служит сырьем для получения технического войлока, звукоизоляционных материалов и напольных покрытий. По данным Международного Агентства по Защите окружающей среды, только 14,4 процента текстиля было возвращено на экспорт или переработку в 2012 году — ничтожно малое количество с учетом новых возможностей.

Пожертвуй приюту для животных

Одежда может пригодиться не только людям: найди приют для животных в своем районе, свяжись с ним и уточни, могут ли они использовать твой устаревший текстиль. Так же, как и ты можешь использовать свои футболки в качестве тряпок, и другая благотворительная организация может немного сэкономить на этом. Хлопковую одежду могут использовать в качестве пеленок или подстилок.

Преврати в арт-проект

Текстиль отлично подходит для творческих проектов — ты можешь использовать ткань в качестве набивки для игрушек или сделать креативную заплатку на любимых джинсах. Задействуй свою фантазию и дай одежде новую жизнь в качестве арт-объекта. Осваивай технику пэчворк, которая полностью специализируется на использовании отдельных лоскутов, или подбирай туториалы, которые расскажут тебе, как превратить выцветшие шорты в яркую сумку с помощью нескольких швов и недорогого красителя.

Компостируй

Если речь идет о полностью хлопковых вещах или других натуральных тканях — их можно компостировать. Удалив фурнитуру, как например, молнии или пуговицы, и мелко измельчив одежду, ее можно использовать в компосте на твоей даче. Спустя некоторое время ты получишь отличное натуральное удобрение.