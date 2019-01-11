Все по фен-шуй: как быстро продвинуться по службе

Казалось бы, что общего между повышением по службе и правильно расставленными предметами интерьера у вас в доме? Однако связь есть, и она гораздо очевиднее, чем вы думаете. Passion.ru пообщался со специалистами по фен-шуй и узнал, как можно активировать удачу, притянуть везение и настроить канал благополучия, чтобы получить заветную должность и существенно улучшить свое материальное положение.

Специалисты уверяют, что они не волшебники и фен-шуй сам по себе не творит чудеса, однако с его помощью вы сможете активизировать удачу, правильно настроить циркуляцию позитивной энергии, а также открыть возможность для шансов, которые, при правильном применении, смогут изменить вашу жизнь к лучшему (в том числе, получить должность-мечты или прибавку к зарплате).

Зона зоне рознь?

Для начала необходимо правильно активировать зону благополучия в вашем доме, чтобы позитивные изменения не заставили себя ждать. Эксперты обращают внимание на то, что зона карьеры находится в северной части вашего жилища, но, если на данном участке у вас располагается спальня, зона отдыха, игровая зона, ванная или туалетная комната, тогда активировать там что-то бесполезно — ничего не получится. Это может не только неблагоприятно сказаться на дальнейшем развитии событий, но и привлечь несчастья и неприятности в вашу жизнь. Чтобы нейтрализовать негативное воздействие, поместите, например, в туалете большой красивый камень, который поможет вам избавиться от негатива и освободит доступ позитивной энергии. А что тогда делать с зоной удачи и благополучия? Попробуйте найти самую северную сторону в гостиной комнате (или в кабинете) и активировать эту зону там.

А вот юго-восточная часть в доме отвечает за увеличения денежного потока и привлечения прибыли и богатства в вашу жизнь. Если вы мечтаете поправить свое материальное положение, тогда найдите «денежный сектор» в своей квартире, расположите там живые растения (они отлично притягивают энергию денег), повесьте картину или фотографию с изображением воды и разместите там несколько китайских монеток, которые символизируют счастье и достаток. И внимательно следите за тем, чтобы данная зона содержалась в идеальной чистоте — грязь, хлам и сломанные вещи мешают правильной циркуляции энергии денег и, соответственно, замедляют процесс прихода финансов в вашу жизнь.

Если вдруг ваша «денежная» зона оказалась где-то в районе туалетной или ванной комнаты, тогда эксперты рекомендуют постелить там красный коврик (символизирующий богатство) и поменять обычные салфетки и полотенца на красные хлопчатобумажные, повесить картину с изображением цветущих растений или воды, поставить где-то рядом трехлапую жабу с монеткой во рту, по возможности разместить живые растения (денежное дерево, фиалки и другие).

Привлечь удачу — это реально?

Ничего невозможного нет, особенно если вы не сомневаетесь в своих способностях, и все делаете правильно. Тогда и удача не заставит себя ждать, и положительные изменения в личной жизни наступят быстрее, чем вы планировали. Но для начала придется немного поработать, чтобы все сделать грамотно и с максимальной отдачей.

Так, например, если вы во что бы, то ни стало поставили себе цель получить повышение в ближайшее время, тогда активируйте зону карьеры, которая, согласно фен-шуй, находится в северной части вашего дома. Достаточно поставить туда небольшой аквариум с рыбками гуппи, которые являются воплощением активности и целеустремленности — качеств, столь необходимых успешному человеку, и ваши дела сразу пойдут вверх. А чтобы закрепить успех, эксперты рекомендуют в том же углу разместить аквариум с черепахой — она является символом удачи, везения и благополучия. И чем активнее будет ваш «символ», тем быстрее исполнятся ваши заветные мечты, касающиеся карьеры и финансов.

Кстати, если вы в западной части квартиры повесите колокольчик или «музыку ветра», то это усилит эффект привлечения счастья и денежного потока в дом. Только проследите за тем, чтобы «активация карьеры и финансов» не происходила в спальне, ванной или туалетной комнате. Иначе это может не сработать и повышение придется отложить на неопределенный срок. Если вы понимаете, что в северной и западной частях дома у вас находятся комната отдыха, релакса или та же ванная, тогда аккуратно переместитесь в гостиную комнату (или кабинет) и найдите нужную зону там.