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Что делать, если вы случайно разбили градусник 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Хрупкие, но точные ртутные градусники считаются опасными. Как быть, если термометр вырвался из рук и разбился?
В первую очередь необходимо успокоиться, на самом деле ничего страшного не произошло, градусники бились и будут биться, а смертельных случаев, связанных с этой ситуацией зарегистрировано пока не было. И хотя ртуть относится к веществам первого класса опасности, в термометре содержится минимальное количество, не способное вызвать серьезное отравление.

Что делать?

Откройте окно в комнате, где разбился градусник, выйдите и плотно закройте дверь, чтобы не было сквозняка. Ртуть начинает испаряться при 18 градусах тепла, а значит необходимо по возможности отключить любые нагревательные приборы и батареи. Удалите из дома животных, детей и беременных женщин. Во-первых, чтобы не мешали, во-вторых, для вашего же спокойствия.
Затем подготовьте все необходимое:
  • Наденьте бахилы, перчатки, одежду, которую не жалко выбросить, идеально — одноразовый дождевик.
  • Найдите дома любое средство, содержащее хлор, это может быть отбеливатель или жидкость для мытья унитаза, и марганцовку, если сохранились старые запасы. Хотя при желании и определенной сноровке ее можно найти и сейчас, как минимум в готовых растворах.
  • Возьмите фонарик, скотч или пластырь, лист бумаги, кисточку, бутылку с раствором марганцовки, но можно обойтись и обычной водой, а также ведро с хлорным раствором для мытья пола и тряпку, которую вы также выбросите.
И приступайте:
  1. Зайдите в комнату, намочите кисточку водой или раствором марганцовки, аккуратно соберите крупные шарики ртути на лист бумаги и поместите их в бутылку, которую взяли с собой. Туда же нужно положить и остатки градусника.
  2. Затем с помощью фонарика отыщите более мелкие шарики, они хорошо блестят на свету. Их можно собрать на скотч или пластырь, и также опустить в бутылку. Двигаться при этом нужно от периферии к центру комнаты.
  3. Желательно оторвать плинтуса и проверить, нет ли ртути под ними. Если ртуть нашлась, плинтуса тоже нужно выбросить.
  4. Затем вымойте пол с хлоркой. Все, что вы взяли с собой, нужно плотно упаковать, оставить в комнате и выйти.
  5. Примите душ и тщательно вымойтесь. Также можно протереть кожу с содовым раствором и выпить несколько таблеток активированного угля.
  6. Комнату закройте на неделю, а форточку, если это возможно, оставьте открытой. Периодически мойте пол с хлоркой.
После всех этих действий можно позвонить в МЧС по телефону 112, к вам приедут и заберут отходы.

Что делать нельзя

  • Паниковать и метаться по комнате.
  • Пылесосить. Так шарики ртути дробятся на мелкие кусочки, а при нагревании усиливается их испарение.
  • Подметать. Опять же, чтобы не дробить.
Важно! Если ртуть попала на ткань, например, обивку дивана, в этом случае, лучше обратиться к специалистам. Сообщите об этом сотрудникам МЧС, они расскажут, как поступить в этой ситуации.
Женский форум
Дом и сад , МЧС
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