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Кухонные гаджеты, которые облегчат жизнь 

Рамблер 3 часа назад
Для любителей готовки нет ничего приятнее, чем проводить часы на кухне за созданием сложных многокомпонентных блюд. Но те, у кого нет времени, кто не любит возиться с продуктами или просто ленится, не хотят тратить даже лишние минуты на завтраки, обеды и ужины. Именно для них придумывают новые приспособления для кухни, многие из которых похожи на приборы из фантастических фильмов. Пожалуй, пришло время завести на кухне парочку умных гаджетов.
Выбирайте на свой вкус:
1. Масленку, которая слегка подогреет масло, чтобы оно стало мягким, а вы с легкостью приготовили бутерброд.
2. Одноразовую кофемашину, которая сделает для вас любимый кофе на прогулке в парке или на загородном пикнике, словом, там, где получить чашечку кофе никак нельзя.
3. Печь, призванная заменить сразу всю кухонную утварь: кастрюли, сковороды и мультиварку.
4. Весы, которые следят за составом ингредиентов и подсказывают, как скорректировать рецепт, если у вас чего-то не хватает.
5. Блендер, способный не только измельчить продукты, но и сварить их.
Ваш аппетит уже пробудился? Тогда пора срочно отправляться на технологичную кухню!
Женский форум1
Дом и сад , Видео
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