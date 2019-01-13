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Скрытый вред тефлоновых сковородок 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Тефлоновое покрытие — не только благо. Оно может нести и определенный вред. Вот три основных факта, которые нужно знать, чтобы оценить риски:

Антипригарное покрытие наносит вред организму при перегревании посуды

Именно при высоких температурах молекулы тефлонового покрытия начинают выделять перфтороктановую кислоту. Это же вещество входит в состав пакетов, в которые обычно упаковывают фастфуд, эта кислота содержится в некоторых бытовых продуктах (например, шампуне). При поступлении в организм перфтороктановая кислота способна провоцировать развитие опухолей, проблем с щитовидкой, а также сбои в работе почек и печени.

Нет гарантии безопасности при покупке дешевой продукции

Если именитые фирмы используют более качественное покрытие, то дешевые китайские подделки не сильно заботятся о том, чем покрыта посуда. Уже через несколько недель такой копеечный тефлон начнет трескаться и выделять токсичные вещества, а также будет попадать в организм вместе с пищей.
При покупке лучше выбирать изделия именитых фирм и более дорогую продукцию. Внимательно изучите изделие перед приобретением.

Тяжелые сковороды служат дольше

При покупке обратите внимание на вес посуды. Более тяжелые кастрюли и сковороды прослужат дольше, так как медленнее разогреваются, следовательно, не происходит синтеза опасных для здоровья человека веществ. Дополнительный плюс — такая посуда дольше сохраняет тепло и к тому же позволяет приготовить еду даже при не очень высокой температуре.
Женский форум
Дом и сад
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