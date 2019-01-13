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Как использовать старые чайные пакетики 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Не спешите выбрасывать чайные пакетики, после того как попили чай. Они еще могут пригодиться в хозяйстве.

Для мытья посуды

Чайные пакетики помогут удалить пригоревший жир. Залейте кастрюлю и сковородку водой, опустите пакетики и оставьте на ночь. Танины, содержащиеся в чае, помогут справиться с нагаром, и утром вы его удалите без особого труда.

Для нейтрализации запахов

Мусорное ведро, холодильник, обувь — вот далеко не полный список того, что чайные пакетики помогут избавить от неприятного запаха. Конечно, прежде чем класть пакетики в ботинки, не забудьте их высушить.

Для чистки ковров

Собранные за неделю чайные пакеты (если, конечно, вы достаточно часто пьете чай) снова залейте водой, затем извлеките из них чаинки, рассыпьте по ковру и дождитесь пока они высохнут. Затем просто пропылесосьте. Чаинки соберут пыль и грязь и устранят неприятные запахи.

Для красоты

Остудите два чайных пакета и приложите к глазам. Этот способ поможет быстро снять отечность и уменьшить темные круги под глазами.

Для комнатных растений

Чай служит прекрасным азотным удобрением, а старые чайные пакетики можно использовать в качестве дренажа. Просто положите их на дно горшка, засыпьте землей и пересаживайте любимые растения.
Женский форум
Дом и сад
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