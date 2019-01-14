Что делать, если вы почувствовали запах газа 

В некоторых квартирах и загородных домах используется газ. Это практичное и дешевое топливо. Но его утечка может привести к трагическим последствиям. Именно поэтому необходимо знать, как правильно обращаться с газовыми баллонами и газовой плитой, а также как действовать, если в помещении чувствуется запах газа.
Для начала стоит запомнить, чего ни в коем случае делать нельзя, пользуясь газом:
- Не пытайтесь самостоятельно исправить поломку (дефекты) газовых труб. Их установку и ремонт должны выполнять только работники газовой службы.
- Ни в коем случае не привязывайте к газовым трубам веревки, ленты, не цепляйте на них никакие украшения и ничего на них не вешайте.
- Никогда не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
- У газовой плиты необходимо регулярно и тщательно прочищать горелки.
- Ни в коем случае не позволяйте маленьким детям пользоваться газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть в непосредственной близости от них.
- Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок.
- Следите за огнем в горелке: он должен быть равномерным. Цвету пламени полагается быть голубым. Красный или желтый оттенок огня в горелке говорит о неполадках.
- Уходя из квартиры, не забывайте проверять, выключили ли вы газовые приборы!
Еще раз напомним алгоритм включения газовых приборов: сначала зажигается спичка и лишь затем включается подача газа.
Почувствовать запах газа довольно просто. Хотя газ сам по себе и не пахнет, в него специально добавляют серистое вещество с неприятным запахом, чтобы в случае утечки, люди могли обратить на него внимание.
Как действовать, если в помещении, где вы находитесь, чувствуется запах газа:
- Во-первых, перекройте газопроводный кран и откройте окна.
- Сразу вызывайте аварийную газовую службу (в данном случае, как говорится, лучше «перебдеть», чем «недобдеть»). С городского телефона это можно сделать по номеру 104, с мобильного — по номеру 112. Лучше, если вызов вы будете осуществлять из другого помещения или с улицы.
- Не прикасайтесь к электроприборам и выключателям. При их включении или выключении проходит искра, которая может стать причиной взрыва газа. По той же причине не пытайтесь звонить в квартиру соседей с помощью дверного звонка.
- Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выявить место утечки с помощью спички.
- Покиньте помещение.