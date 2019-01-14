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Что делать, если вы почувствовали запах газа 

Рамблер 3 часа назад
В некоторых квартирах и загородных домах используется газ. Это практичное и дешевое топливо. Но его утечка может привести к трагическим последствиям. Именно поэтому необходимо знать, как правильно обращаться с газовыми баллонами и газовой плитой, а также как действовать, если в помещении чувствуется запах газа.

Для начала стоит запомнить, чего ни в коем случае делать нельзя, пользуясь газом:

  • Не пытайтесь самостоятельно исправить поломку (дефекты) газовых труб. Их установку и ремонт должны выполнять только работники газовой службы.
  • Ни в коем случае не привязывайте к газовым трубам веревки, ленты, не цепляйте на них никакие украшения и ничего на них не вешайте.
  • Никогда не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
  • У газовой плиты необходимо регулярно и тщательно прочищать горелки.
  • Ни в коем случае не позволяйте маленьким детям пользоваться газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть в непосредственной близости от них.
  • Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок.
  • Следите за огнем в горелке: он должен быть равномерным. Цвету пламени полагается быть голубым. Красный или желтый оттенок огня в горелке говорит о неполадках.
  • Уходя из квартиры, не забывайте проверять, выключили ли вы газовые приборы!
Еще раз напомним алгоритм включения газовых приборов: сначала зажигается спичка и лишь затем включается подача газа.
Почувствовать запах газа довольно просто. Хотя газ сам по себе и не пахнет, в него специально добавляют серистое вещество с неприятным запахом, чтобы в случае утечки, люди могли обратить на него внимание.

Как действовать, если в помещении, где вы находитесь, чувствуется запах газа:

  • Во-первых, перекройте газопроводный кран и откройте окна.
  • Сразу вызывайте аварийную газовую службу (в данном случае, как говорится, лучше «перебдеть», чем «недобдеть»). С городского телефона это можно сделать по номеру 104, с мобильного — по номеру 112. Лучше, если вызов вы будете осуществлять из другого помещения или с улицы.
  • Не прикасайтесь к электроприборам и выключателям. При их включении или выключении проходит искра, которая может стать причиной взрыва газа. По той же причине не пытайтесь звонить в квартиру соседей с помощью дверного звонка.
  • Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно выявить место утечки с помощью спички.
  • Покиньте помещение.
Женский форум13
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