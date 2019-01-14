Что делать, если вы почувствовали запах газа

В некоторых квартирах и загородных домах используется газ. Это практичное и дешевое топливо. Но его утечка может привести к трагическим последствиям. Именно поэтому необходимо знать, как правильно обращаться с газовыми баллонами и газовой плитой, а также как действовать, если в помещении чувствуется запах газа.

Для начала стоит запомнить, чего ни в коем случае делать нельзя, пользуясь газом:

Не пытайтесь самостоятельно исправить поломку (дефекты) газовых труб. Их установку и ремонт должны выполнять только работники газовой службы.

Ни в коем случае не привязывайте к газовым трубам веревки, ленты, не цепляйте на них никакие украшения и ничего на них не вешайте.

Никогда не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.

У газовой плиты необходимо регулярно и тщательно прочищать горелки.

Ни в коем случае не позволяйте маленьким детям пользоваться газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть в непосредственной близости от них.

Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок.

Следите за огнем в горелке: он должен быть равномерным. Цвету пламени полагается быть голубым. Красный или желтый оттенок огня в горелке говорит о неполадках.

Уходя из квартиры, не забывайте проверять, выключили ли вы газовые приборы!

Еще раз напомним алгоритм включения газовых приборов: сначала зажигается спичка и лишь затем включается подача газа.

Почувствовать запах газа довольно просто. Хотя газ сам по себе и не пахнет, в него специально добавляют серистое вещество с неприятным запахом, чтобы в случае утечки, люди могли обратить на него внимание.