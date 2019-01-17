Как перестать копить ненужные вещи

​Поначалу вам будет казаться, что выкинуть старые лыжи и бабушкины коробки невозможно, что они обязательно понадобятся.

На самом деле, стоит вам начать, и вы поймете, насколько это упрощает жизнь: вы не тратите время на поиски, появилось больше времени на себя и семью.

Вот несколько советов о том, как начать уборку и как ее не бросить.

Не ожидайте, что разберете все за один присест. Попробуйте посвятить этому 10 минут каждый день, или если это невозможно, то раз в три дня.

Организуйте три категории: то, что точно оставите, то, что может быть оставите, а для третьей сразу берите мусорный мешок.

Ко второй категории вам придется вернуться через несколько дней, чтобы оценить ее «свежим взглядом».

Если вещей не огромное количество, то не рекомендуется использовать гараж для хранения. Иначе он окажется еще одним местом, которое нужно «очистить».

Избавляйтесь от дубликатов. Если у вас три штопора, не кладите их в один ящик, оставьте только лучший.

Чтобы не отвлекаться в процессе, попробуйте начать с мест, в которые вы давно не заглядывали. Это поможет, пока вы не войдете в ритм и перейдете на более часто используемые вещи.

Отдавайте нуждающимся. Не надо думать: «Я потратил столько денег на эту вещицу, почему я должен отдать ее кому-то?». Если вы потратили столько денег, но не используете эту вещь регулярно, то вы уже потеряли свои деньги, а кто-то другой оценит ее по достоинству.

Реорганизуйте свой шкаф с одеждой. Вешайте постиранные после носки вещи рядом с другими ношенными вещами. Через некоторое время выкиньте или отдайте всю одежду, которую вы не использовали.

Детские игрушки можно отсортировать тем же способом.

Не обязательно избавляться от всего и сразу, у вас могут храниться дорогие сердцу безделушки — их можно и даже нужно оставить. Избавиться стоит от ненужных вещей, лежащих мертвым грузом, но не от тех, что приносят вам радость.