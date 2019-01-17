Чего не должно быть в доме хорошей хозяйки

Каждая женщина хочет, чтобы ее «гнездышко» было уютным и атмосферным. WomanHit.ru поможет вам это сделать, если вы будете следовать нашим советам

Все знают, что женщина — хранительница очага. Именно она создает атмосферу в доме. Предметы быта в доме полностью отражают характер женщины и ее подход к ведению хозяйства. Не всегда получается избавиться от ненужных вещей, поэтому они скапливаются и захламляют квартиру. А многие вещи совсем никак не мешают, но их все равно необходимо выкинуть, так как они устарели, и их использование в дальнейшем невозможно. Мы составили список из восьми вещей, которые хорошая хозяйка не потерпит в доме.

Посуда из пластика

Пластиковая посуда, на первый взгляд, удобна и практична. А еще можно выбрать тарелочку любого цвета. Красота! Однако использование одноразовой посуды крайне нежелательно для взрослой женщины. Если вы собираетесь на пикник, тарелки и стаканчики из пластика — самое то, но дома они совершенно не подходит для сервировки. Не нужно думать, что обычная посуда стоит дорого, сейчас существует множество бюджетных вариантов из различных материалов. Кроме того, пластик очень вреден для организма.

Мебель «на время»

Цель любой хозяйки — сделать дом как можно более атмосферным и уютным. Когда речь идет об уюте, нет ничего хуже мебели, которую вы покупаете, чтобы переждать время, пока не приобретете мебель, о которой всегда мечтали. Старайтесь выбирать такую мебель, которая вам не только нравилась, но и подходила к интерьеру жилого помещения. И, конечно, была качественной.

Раскладной диван

Взрослая женщина, которая хочет создать уютное пространство, должна отказаться от покупки раскладного дивана. Во-первых, он не сочетается с понятием «домашняя атмосфера», а во-вторых, он неудобен в использовании, так как постоянно приходится разбирать и собирать его обратно. Двуспальная кровать — один из первых предметов мебели, которые должны появиться в доме женщины, строящей семью.

Грязная шторка в ванной

Остатки мыла, шампуня и геля на шторке являются прекрасным местом для размножения бактерий. Если вы не можете похвастаться крепким здоровьем, мойте шторку как минимум раз в две недели. Делать это нужно слабым уксусным раствором.

Журналы с истекшей датой

Речь не идет о коллекционных изданиях, мы говорим о журналах, которые вы покупали на один раз. Если вы человек творческой профессии, возможно, вам и пригодятся некоторые вырезки, но в остальных случаях они просто собирают пыль. Поэтому соберите ненужную стопку и выбросите со спокойной душой.

Старые ковры

Ничто так не собирает пыль, как старый ковер, потерявший свой внешний вид. Содержать ковер в чистоте затруднительно и порой требует финансовых вложений в профессиональную чистку, особенно, если ковер дорогой. Многие люди уже давно не используют ковры как предмет интерьера и хранят их в гараже, на чердаке или на балконе. Освободите пространство, выкинув запылившийся рулон.

Пластмассовые растения

Цветы в горшках «освежат» любое жилое помещение, но только в том случае, если они живые. Искусственные цветы походят только для общественных помещений и для фотосессий, дома они будут смотреться просто ужасно. Если вы совсем не можете обойтись без зелени, купите растения, которые не требуют особых навыков в выращивании и уходе.

«Старое» варенье

Обычно варенье нельзя хранить больше двух лет, а если плоды с косточками, то срок хранения сокращается до полугода, так как потом продукт начинает выделять вредные вещества. Покупайте ровно столько банок, сколько сможете съесть в ближайшее время, оставьте место в холодильнике для других полезных и вкусных продуктов.