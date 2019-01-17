5 простых экопривычек, которые легко ввести в свою жизнь

Как спасти одиноко лежащие бананы и почему покупать кофе в стаканчиках уже не круто — читайте в материале.

Не усиливать нагрузку на экологию — это просто. Заменив одну повседневную привычку на другую (кстати, легко осуществимую), можно запросто помочь планете в борьбе с мировым засорением. Звучит несколько высокопарно, правда?

Если вы твердо решили с завтрашнего дня снизить количество неперерабатываемых отходов, то начать можно с малого. Не нужно кидаться в прохожих полиэтиленовыми пакетами и проклинать за покупку продуктов в пластике. Начните с себя. Тихо, спокойно, по чуть-чуть. А вот и несколько эко-привычек для хорошего старта:

Используйте многоразовые мешочки и сумки

Ученые доказали, что в среднем каждый полиэтиленовый пакет используется 15 минут. А разлагается тысячу лет и больше. Так стоит ли оно того? Чтобы значительно уменьшить вред, который мы ежедневно наносим природе, достаточно лишь заменить продуктовые пакеты на многоразовые эко-сумки и мешочки. Их легко носить с собой, они почти ничего не весят и не занимают мало места. Гораздо труднее — приучить себя их не забывать.

Если у вас много сумок на каждый день — положите в каждую из них хотя бы по одному такому мешочку. Или повесьте у выхода сумку с многоразовыми мешочками. Каждый день вы сможете брать несколько оттуда и класть их в ту сумку, которую берете с собой именно сегодня.

Наливайте кофе с собой в свою тару

На сегодняшний день в магазинах огромный выбор тамблеров для чая и кофе на любой вкус. Все они не только практичны, но и удивительно красивы. А главное — их не нужно выкидывать после одного использования.

@ecoffeecup

В отличие от термоса, который можно помыть, одноразовые стаканчики так легко не утилизируются и не заменяются. Несмотря на то, что сделаны они из бумаги, внутри каждая емкость покрыта специальным химическим составом, который делает тару небиоразлагаемой.

Откажитесь от соломинок

В июле 2018 года в СМИ появилась информация о том, что Starbucks перестанет использовать в своих кофейнях пластиковые трубочки. К 2020 году компания планирует перейти от небиоразлагаемых крышечек для кофейных стаканчиков к аксессуарам из более экологичного материала.

Сдавайте батарейки

С каждым годом ситуация по этому пункту существенно улучшается. Сдать батарейки можно во многих крупных сетевых магазинах: "Лента", "Оби", "Метро Cash&Carry", "ВкусВилл" и многие другие точки продаж принимают их на переработку.

Чтобы было проще начать, поставьте дома небольшую баночку, в которую можно складывать старые батарейки. Когда накопится достаточное количество, можно смело идти в пункт приема.

Не покупайте продукты "на всякий случай" или "вдруг не хватит"

По статистике Гринпис, каждый третий в мире продукт выбрасывается в мусор. А чтобы это предотвратить, начинаем свой путь экогероя с малого.

Вы замечали, сколько одиноко лежащих бананов лежит на прилавке магазина в отделе фруктов? Такое получается, когда люди отрывают несколько плодов, ломая целую связку, и оставляют ненужное лежать в коробке. Никто не хочет брать оторванные одинокие бананы, в итоге они не распродаются и оказываются на свалке. Хотя на самом деле они такие же вкусные.

Не стоит также закупать продукты "на всякий случай". Вероятно, съесть вы больше, чем необходимо, не смодете, а продукты в итоге окажутся в урне.

@keepcup

Комментарий эксперта

Евгения Алишина, эколог-активист:

Согласно последним исследованиям, в одном лишь Таиланде, столь любимом нашими соотечественниками за чистый океан и спелые фрукты, ситуация с отходами совершенно катастрофическая. Скопление мусора становится причиной смерти 300 морских животных ежегодно. Весной 2018 года так умер редкий черный дельфин, он проглотил около 80 пластиковых пакетов. Проблема переработки мусора носит глобальный характер и с каждым годом ситуация на планете только ухудшается.