Как отмыть дом до блеска без химии

Чтобы содержать дом в идеальной чистоте, достаточно иметь соду, уксус и нашатырный спирт.

Кухня

Удалить известковый налет с раковины поможет уксус. Смешайте воду и уксус в пульверизаторе в пропорции 1:1, для аромата можно добавить пару капель любимого эфирного масла или корки цитрусовых, например, лимона, апельсина или грейпфрута. Нанесите средство, оставьте, чтобы подействовало, а затем смойте с помощью губки. Кстати, уксус не только удаляет налет, но и дезинфицирует поверхности. Таким раствором также можно очищать разделочные доски после нарезки сырого мяса или рыбы.

Для очистки духовки от пригоревшего жира понадобиться нашатырный спирт. Влейте немного в чашку и поставьте на ночь в холодную духовку. Утром откройте окно, наденьте маску и перчатки, вылейте нашатырь и помойте духовку обычной губкой.

Удалить жир с плиты поможет сода. Присыпьте загрязненные места содой, слегка потрите влажной губкой, оставьте на несколько минут, а затем удалите все с помощью воды и губки.

Микроволновую печь можно отмыть с помощью лимона. Разрежьте лимон пополам, положите в емкость с водой и поставьте в микроволновку. Доведите воду до кипения и дайте ей покипеть минуту, а затем просто удалите грязь с помощью губки.

Туалет

В туалете также не обойтись без уксуса и сода. Нанесите раствор уксуса на унитаз с помощью пульверизатора, осствьте на некоторое время. Затем присыпьте все содой и почистите с помощью ершика. Унитаз будет блестеть.

Ванная

Ванну и раковину можно почистить с помощью соды и губки. Для пущего эффекта можно также использовать уксус в пульверизаторе.

натереть хозяйственное мыло на терке, должно получиться три столовых ложки;

растворить мыло в столовом уксусе;

добавить одну столовую ложку соды. Для плитки можно приготовить такое средство:

Нанести получившуюся пасту на плитку, а затем смыть с помощью воды. Кстати, швы можно дополнительно потереть старой зубной щеткой, так они лучше отмоются.

Еще один вариант для тех, у кого ванная комната полностью отделана плиткой. Наполните ванну горячей водой и оставьте на некоторое время, чтобы на стенах образовался конденсат, а затем удалите его с помощью резинового скребка для стекол.

Пол

В воду для мытья пола также можно добавить соду, уксус и несколько капель эфирного масла. Так вы не только отмоете пол, но и наполните дом любимым ароматом.