Как нас обманывают кассиры в супермаркетах

Один молодой человек поделился на форуме своим многолетним опытом работы в сетевой торговле, а также результатами наблюдений за покупателями в различных супермаркетах. По словам яповца под ником Jus, у многих людей «бурная фантазия» на счет того, как их обманывают продавцы, и большинство драматических историй — всего лишь вымысел. Однако, способы «нагреть» покупателя, действительно, существуют, и он подробно о них рассказал.

Ниже приведены слова автора.

За практику работы в сетевых магазина, видел множество вариантов обмана на кассе, но есть один древний, безопасный и очень эффективный.

Помимо основной работы в сетевой рознице, я тоже являюсь покупателем и часто хожу в магазины за продуктами. Удивительно, но большинство покупок заканчивалось без всех этих драматических историй. Может просто везет? Давайте сначала немного про бурную фантазию людей.

Какие есть способы отъема денег?

Обвесить. Вместо 1 кг бананов пробили 1,2 кг. 95% случаев — это глюк весов, 5% — это какой-то предмет (очки или телефон), который продавец оставила на краю весов. Выгоды для нее тут нет. Магазину есть, но не продавцу. Денег на этом она не заработает, только проблем.

Акция 1+1. Когда два товара продаются по цене одного. Покупательница не знает про акцию и приносит на кассу одну палку колбасы. Кассир молчит про 1+1, но в чек специально вносит 2 ед товара. Покупательница оплачивает полную стоимость, а продавец потом берет себе вторую (оплаченную) палку. Проблема в том, что сотрудница не сможет вынести ее из магазина, так как на эту колбасу у нее нет чека.

Выручай-карта. Сколько было про это историй. Не знаю, кто придумал эти слухи по карту лояльности, но все это не работает. Например, продавец в течение дня начисляет балы на свою карту, а не на на карту покупателей. Или вообще подменяет карту клиента на новую, где вообще нет баллов. Продавец сидит под камерой высокой четкости, по которой можно кутикулы на пальцах разглядеть. Такие махинации вычисляют в течение нескольких часов. Это отличная схема, чтоб получить себе проблем.

Разница цены на кассе и на ценнике. У некоторых это прямо любимая теория, мол, ценники специально ставят так, чтоб обдурить покупателя. Для чего? Что от этого увеличится — товарооборот или количество претензий и жалоб? Серьезно, хотите повеселить работника магазина — расскажите ему, что ценники путают специально. Они их и так не успевают выставлять, а тут еще и путать надо. Выгоды продавцу — 0.

Двойная оплата по карте. Происходят из-за ошибок аппарата приема платежей. Просто помните — пока не напечатан чек, платеж не прошел. В 99% автоматически придет возврат денег на карту. Помню жалобу на горячую линию, где покупатель изложил целую теорию, как таким способом продавцы воруют чужие деньги. Это невозможно сделать.

Дополнительный товар в чеке. Да, иногда такое происходит. Со мной тоже случалось. Например, взяли один пакет молока, а в чеке оказалось два. Скорее всего, тут нет злого умысла. Сканер может не распознать штрих-код, а потом внезапно считать его два раза. Чтоб кассир могла забрать второй пакет себе домой, должен быть сговор с администрацией. Потому что, когда она будет уходить с ним, ей придется показать чек, которого у нее не нет.

Реальный способ, как обокрасть покупателя

На самом деле, способ универсальный и очень простой. Работает в магазинах любого формата. Впервые столкнулся, когда на протяжение нескольких месяцев, у конкретного кассира всегда плюсовала касса. Сдает она смену, а в ящике каждый раз на 50-200 руб больше.

На практике, излишки изымают и прячут в специальную заначку, чтоб перекрыть мелкие минусы от других кассиров. По правилам, надо брать объяснительную и выяснять источник, откуда взялись дополнительные деньги, но обычно этим никто не занимается.

В итоге стало интересно и проглядели архив с камер за 2 недели. У нее получалось выуживать с покупателей по 500-2000 руб в день. Большую часть прятала в носок, ну а монеты скидывала в денежный ящик.

Пока покупатель складывал товар в пакет, она быстро отсчитывала сдачу и клала ее на узкую полку над кассовым монитором. Дальше начинала забалтывать и часто люди уходили не забрав сдачу. Если же спрашивали, а где деньги, то она указывала, мол, вот же тут они. Не заметили? Ушли бы щас без них!

Особенно рассеянными оказывались мужчины, они постоянно забывали забрать сдачу, чем девушка и пользовалась. Очень безопасная схема. Если что-то пошло не так, то «вы не увидели», а если человек ушел, то можно смело ныкать в носок.

В магазине стоят камеры, электронные весы, разные программы мониторинга, но человеческий фактор — это то, что торговые сети контролировать не могут.