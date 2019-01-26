Уловки в супермаркетах, выманивающие у вас деньги

Даже если вы дали себе зарок ничего лишнего не покупать в супермаркете, а взять только необходимое, то не думайте, что вам удастся просто так обойти все ловушки маркетологов и уйти домой с полупустыми руками. В погоне за прибылью продавцы давно уже научились многим хитростям, позволяющим выманить у доверчивых покупателей их кровно заработанные деньги. Passion.ru пообщался с экспертами и выяснил, на какие именно уловки идут торговцы и каким образом им удается манипулировать вашим сознанием.

«Гипнотизирующая» музыка

Маркетологи, например, просчитали, что покупателя можно «загипнотизировать» музыкой, поэтому не стесняясь применяют эти познания на практике. Так, например, ритмичные композиции будет заставлять вас совершать спонтанные покупки, спокойные — дольше бродить между рядами и выбирать больше товара, лирические — вспоминать приятные моменты, ностальгировать и приобретать отдельные категории товаров. Например, вы не планировали покупать вон то красное платьице, но поддавшись воспоминаниям вы вдруг вспомнили о первом свидании со своим избранником и тут же решили прикупить красивый наряд. А к нему в придачу еще туфельки, аксессуары и… соответствующий парфюм, куда же без него? Цель продавцов достигнута — вы взяли вообще не то, за чем пришли изначально, да еще и ушли в прекрасном настроении, поддавшись приятным воспоминаниям.

Большие тележки

Многие супермаркеты намеренно оставляют на выходе большие тележки, а не маленькие корзинки. Логика проста — вы же не будете катить перед собой пустую тележку, вам непременно захочется ее чем-то наполнить, поэтому вы и будете наполнять до тех пор, пока не окажетесь на выходе с горой покупок. Группа американских ученых провела исследования, опросила покупателей и выяснила, что зачастую размер тележки и длина чека взаимосвязаны между собой — чем больше тележка, тем больше покупок, соответственно. Многим людям просто психологически не комфортно передвигаться по залу «пустыми», поэтому они и набирают ту продукцию, которую изначально даже не планировали покупать. И еще одно важное открытие сделали ученые — чем полнее у вас холодильник, тем больше вы будете есть. Поэтому проверьте содержимое и подумайте, действительно ли вам нужна вся та продукция, что там сейчас хранится, или вы вполне способны обойтись несколькими фруктами и прочими полезностями?

Организация пространства

Пространство в супермаркетах тоже организовано с умом: все самое красивое и вкусное обычно располагается в самом начале, чтобы у вас не было соблазна отказаться от покупок, поэтому пока вы пробираетесь к кассе через многочисленные отделы, пестрящие стикерами «Выгодная покупка» или «Новинка недели», вы приобретаете кучу товаров, которые вам не нужны в данный момент. А запах свежеиспеченных булочек просто вынуждает вас завернуть в отдел готовой продукции, хотя, положив руку на сердце, дома вы можете приготовить не менее вкусную выпечку. Поэтому перед походом в магазин составьте список обязательных покупок и не отклоняйтесь от курса, попутно кидая в тележку все, что попадается вам на глаза.

Дата фасовки вместо даты изготовления

Многие продавцы, намеренно расфасовывая товар, не указывают на нем дату изготовления/производства, а ставят лишь дату фасовки (да и то, не всегда). А по закону, например, на любой продукции должна быть указано дата фасовки, срок годности, вес, цена за килограмм, стоимость данной упаковки. Поэтому, чтобы случайно не приобрести некачественный товар (в первую очередь это касается скоропортящихся продуктов), лучше немного переплатить и выбрать заводскую упаковку.

Акции «1+1» или подарки за покупку

Еще одна хитрость, на которую идут маркетологи — предлагают подарок за определенную покупку, либо устраивают акцию, когда платишь за один товар, а второй получаешь бесплатно. И покупателю вроде не нужны эти вещи, но ему кажется, что данная акция невероятно выгодная и ее никак нельзя пропустить. В итоге в его корзине оказываются многочисленные незапланированные покупки вместо того, что он хотел приобрести изначально. Таким образом вас просто вынуждают взять то, что не нужно вам в данный момент, а потом еще рассказать о выгодной покупке всем друзьям и знакомым — им ведь тоже нельзя упустить такой шанс.

Поиск свежих продуктов

Ни для кого не секрет, что на первый план выставляется та продукция, срок годности которой уже подходит к концу, а вот свежая «прячется» подальше, в глубине полок. Таким образом продавцы надеются успеть реализовать товар до окончания срока годности, а не списывать его потом со счетов. Ради этого они готовы даже снизить цену и чем ближе подходит срок годности, тем ниже может быть цена на данную продукцию. Поэтому будьте внимательны и изучайте всю информацию, указанную на упаковке. Эксперты рекомендуют с настороженностью относиться к отделу готовой продукции (кулинарии), ведь там невозможно проверить, действительно ли вам сделали салат из свежих ингредиентов или накрошили туда колбасу, срок годности которой давно истек? Или действительно ли в мясном пирожке присутствует мясо, а не жилы, сало и прочие «непотребности»?

Если вы на самом деле следите за своим здоровьем и хотите питаться правильно, тогда лучше готовьте дома — там вы наверняка будете знать, что именно войдет в состав того или иного вашего блюда. К тому же, не обязательно тратить на готовку большую часть своего свободного времени. Многие кулинарные шедевры достаточно просты в приготовлении и не требуют навыков шеф-повара. Простые и оригинальные рецепты, например, можно найти здесь.

Сумма на ценнике и сумма на кассе — не одно и то же

Случалось, ли у вас такое — на ценнике была указана одна цена (допустим в период акции), а на кассе пробили по другой? Что в таком случае делает большинство людей? Просто платят большую сумму, предпочитая либо не мелочиться, либо не пускаться в долгие разбирательства и препирательства. Этим и пользуются продавцы, которые якобы «забывают» убрать оповещение, что акция на данный товар закончилась и пробивают по более высокой цене. В случае, если покупатель все же пытается воззвать их к совести, он получает либо недовольное «Акция только закончилась, не успели поменять ценники», либо «Вы смотрели не туда, цена на данный товар правильная». Мужчины, кстати, ведутся на эту уловку гораздо чаще, чем женщины. Дамы, привыкшие к поиску выгодных товаров в период распродаж, сразу выявляют подвох, а вот представители сильного пола обычно не считают «копейки» и предпочитают лучше переплатить, чем разбираться из-за 50-100 рублей.

«Выбор (или товар) года»

Вы тоже замечали эти манящие желтые ценники с указанием «Товар года», «Народная марка» или «Выбор покупателей»? И вот вроде вам не нужны эти товары, но раз эти продукты получили народное призвание, судя по надписям на тех же ценниках, то, наверное, в них что-то есть и вам обязательно нужно этот попробовать. И так пока вы пройдете по всему супермаркету и дойдете до кассы, вы уже обзаведетесь несколькими товарами, которые не планировали брать изначально. На это и рассчитывали хитрые маркетологи! Еще совет: прежде чем вестись на красивую обертку, вроде «Эко», «Био», «Органик» или «Проверено педиатрами России», лучше внимательно изучайте состав и берите лишь то, что действительно полезно.

Все для детей!

Маркетологи вовремя поняли, что упор стоит делать именно на самых маленьких покупателей. Ведь вряд ли какой-то родитель откажет своему любимому чаду, если тому вдруг приспичит получить новую игрушку, шоколадку и прочие детские радости. Нет, конечно, могут найтись такие смельчаки, но под напором детских слез в итоге сдаются даже самые стойкие родители. К тому же, тех же дамочек с малышами гораздо проще «обсчитать» на кассе, например, пробив дешевый товар по цене дорогого. Эти женщины вряд ли будут сверять сдачу и чеки, потому что все ее внимание будет приковано к малышам. А если уж она и решит проверить информацию по чеку, то сделает это в спокойной обстановке дома, а при выявлении какой-то ошибки вряд ли отправиться на разбирательства в магазин — у нее просто нет на это времени и сил. Это, конечно, срабатывает не в 100% случаев, но большинство дам поступают именно так.

Текст: Юлия Кальницкая