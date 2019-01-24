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Роскачество назвало самые эффективные средства для мытья посуды 

Российская Газета + ещё 18 15 часов назад
Фото: depositphotos.com
Самым эффективным средством для мытья посуды специалисты Роскачества признали Fairy. Средство под этой маркой показало лучшую моющую способность, при этом худшие показатели — у гелей и концентратов под брендами «Каждый день», «Красная цена», «О’Кей», «Радуга» и Help, сообщили в пресс-службе организации.
«Средства для мытья посуды — один из самых продаваемых предметов бытовой химии в России… Эксперты Роскачества проверили гели и концентраты 45 самых распространенных торговых марок… Наилучшую моющую способность показало средство Fairy, второе место поделили Sarma, Sodasan и Synergetic. В числе аутсайдеров оказались "Каждый день", "Красная цена", "О’Кей", "Радуга" и Help», — сказано в результатах исследования.
Специалисты также проверили, сколько тарелок можно вымыть раствором из одного грамма моющего средства и литра воды. Лучший результат в ходе этой проверки показало средство под брендом Amway, растровом которого удалось вымыть 49 тарелок. Худший показатель — у «Каждый день» (2 тарелки).
«Эксперты также не обнаружили в образцах моющих средств тяжелых металлов, патогенных бактерий (например, стафилококка), а также дрожжей, плесени и грибков. Лишь в одном случае (в средстве SHINY LUX) было превышено количество бактерий — непатогенных, но свидетельствующих о нарушении санитарных и других норм при производстве», — добавили в Роскачестве.
Эксперты организации проверили средства для мытья посуды 37 российских и восьми зарубежных торговых марок в ценовой категории от 14 до 600 рублей за единицу товара.
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