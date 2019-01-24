Как избавиться от неприятного запаха в шкафу

Причин появления плохого аромата может быть множество, и важно вовремя с ним справиться. WomanHit.ru знает способы борьбы с этой проблемой

Неприятный запах появляется практически в каждом шкафу. Но знаете ли вы, как от него избавиться? У нас есть ответ.

Первым вашим желанием будет забросить все вещи в стиральную машину и продезинфицировать весь шкаф. Но не спешите принимать такое радикальное решение, давайте разберемся, почему он возникает и какие менее радикальные способы избавления от него существуют.

Причина появления неприятного запаха

Наиболее частым фактором возникновения неприятного запах в шкафу становится наша с вами неаккуратность. Ведь мы убираем в шкаф вещи разной степени чистоты, причем складываем их туда одновременно. Решение есть: разделите шкаф на отсеки для чистых и не очень вещей. Если нет такой возможности, просто повесьте вещь проветриться, не убирая ее сразу в шкаф.

Влажность одежды

Даже если вы считаете, что вещь абсолютно сухая, это может не соответствовать действительности. Не думайте, что небольшое мокрое пятно никак не скажется на хранении постельного белья: обязательно повесьте его просушиться до конца. Если этого не сделать, в шкафу может появиться неприятный запах сырости, и избавиться от него бывает непросто, только с помощью новой стирки.

Еще одной проблемой может стать паровая глажка. После того как вы проходите утюгом по поверхности ткани, на ней остаются капельки влаги, которые оказывают неприятный эффект на остальные вещи в шкафу. Вы рискуете наслаждаться не ароматом ополаскивателя, а запахом плесени. Просто оставьте белье после глажки, чтобы оно отвиселось и высохло окончательно.

Недостаточная вентиляция

Опять же, в закрытом пространстве велика вероятность того, что влажная вещь начнет преть. Чтобы избежать этой проблемы, хотя бы раз в неделю открывайте настежь шкаф и давайте вещам «подышать». Можно даже вытащить вещи и разложить их на диване или развесить на балконе, тогда и сам шкаф проветрится.

Можно, конечно, принять меры посерьезнее и покрыть внутреннюю поверхность шкафа лаком или краской, но этот вариант годится только для старой мебели, в структуре которой уже давно развивается грибок.

Бюджетный способ

Если запах невозможно вывести вышеуказанными способами, воспользуйтесь обычным уксусом. Во время стирки просто заливаете несколько столовых ложек уксуса вместе с порошком и будьте уверены: белье будет необычно свежим. Если уксуса нет, замените его на обычную соду.

В случае, если вы решили отмывать шкаф, возьмите таз с теплой водой, тряпку и кусок мыла. Тщательно промойте всю внутреннюю поверхность шкафа, но старайтесь использовать не слишком много воды, чтобы поверхность не вздулась. После всех процедур оставьте шкаф открытым до полного высыхания.