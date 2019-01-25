6 способов сэкономить на коммуналке

Не предлагаем хранить горячую воду в термосах — только действенные советы.

Контроль тепла

Окно изучено с помощью тепловизора. Синие участки — места, которые пропускают холод.

Проверьте теплоизоляцию в своем жилище — если у вас дует из окон, вы отапливаете улицу.

Также заведите привычку регулировать температуру в доме. Термостат с таймером — замечательная вещь. Зачем вам отапливать пустые комнаты, если все на работе?

Контроль холодильника

Да и всей бытовой техники — на энергоэффективность. Может, стоит поменять старую стиральную машинку с классом энергоэффективности С на более современную?

Снижению эффективности также может способствовать наледь в морозильных камерах.

Контроль света

А вы что, до сих пор не заменили лампы накаливания на светодиодные? Они потребляют в 8–10 раз меньше энергии, чем обычные. А еще гасите свет — это действительно помогает экономить. Можно даже установить датчики движения для помещений, куда мы редко заглядываем и где так просто забыть выключить свет.

Контроль воды

Знаете сколько «лишней» воды вы выливаете каждый день? Сотни литров! Закрывайте кран во время чистки зубов или когда намыливаете посуду. Обратите внимание на сантехнику: мало того, что капающая вода действует на нервы — в раковину потихоньку уплывают ваши деньги.

Устраните все протечки и счета за коммунальные услуги вас приятно удивят.

Контроль квартплаты

Сколько человек в вашей квартире прописано и сколько проживает на самом деле? Часто стоимость пользования лифтом, уборки в подъезде и капремонта зависит от количества человек, прописанных в квартире. Попробуйте выписать своего старшего сына, давно живущего отдельно. Сумма в платежки станет существенно меньше.

Контроль и учет

Всегда сверяйте цифры в квитанции с показаниями приборов учета и действующими тарифами. Не стесняйтесь требовать у управляющих и энергоснабжающих компаний перерасчет. В том числе за время отсутствия в квартире. И платите за коммуналку без комиссий.