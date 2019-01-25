5 причин не покупать товары на китайских сайтах

Многие люди предпочитают традиционному шопингу покупки онлайн на китайских сайтах Aliexpress, Pandao и других. Действительно, не нужно тратить время и силы на походы по торговым центрам, не нужно тратить большие деньги. Достаточно знать свой размер одежды и обуви, и всё необходимое можно заказать в интернете.

Большая популярность китайских сайтов неудивительна: товары, которые приоретают на таких площадках, отличаются низкой ценой и широким ассортиментом. Но есть несколько причин, которые свидетельствуют о том, что покупать что-либо на китайских сайтах — не самая хорошая идея.

Причина №1: Нет возможности проверить качество товара

Когда человек совершает покупку в магазине, у него есть возможность как следует рассмотреть выбранную вещь, оценить её качество. Если речь идёт об одежде, то её можно примерить, оценить, как она выглядит на фигуре. При покупке на сайте мы оцениваем внешний вид товара по его фотографии. И фото зачастую оказывается более привлекательно, чем вещь, которую в итоге получит покупатель. Обманутые впечатления из серии «ожидания — реальность» знакомы каждому активному пользователю китайских сайтов. Хорошо, если человеку повезло, и из 10 купленных вещей его разочаровала только одна. Но более реалистичным оказывается другой сценарий: товар вызывает желание его приобрести только по фотографии. А после его получения становятся очевидными явные недостатки: тусклая расцветка, некачественные швы, неподходящий размер.

Причина №2: Нет гарантий, что ты дождёшься свою посылку

Пересылка товаров от покупателя продавцу осуществляется через почтовые службы . И здесь вступает в силу человеческий фактор. Посылка всегда может не дойти до адресата: иногда вещи теряются, и не всегда удаётся призвать за это к ответственности конкретный почтовый пункт и его сотрудников. Предсказать, сколько времени будет идти товар, тоже невозможно. Ожидание своей посылки в период праздников может растянуться на несколько недель. Для тех, кто рассчитывает получить вещь строго к определённому дню, это слишком ненадёжный вариант. Современные технологии позволяют отслеживать перемещение посылки в режиме онлайн, но даже это не даёт покупателю никаких конкретных гарантий.

Причина №3: Сложная процедура возврата денег

Если покупатель не получил свой товар, либо его категорически не устраивает качество, он может попробовать вернуть свои деньги. Но эта процедура довольно утомительна и энергозатратна. Если товар дорогой, то необходимо подробно описать причину своего отказа от покупки: её несоответствие образцу, нерабочий функционал, различные повреждения. Продавец имеет право запросить фото— или видеоподтверждение слов покупателя. Таким образом, процедура возврата затягивается надолго. Даже если вещь вообще не пришла, продавец часто затягивает с возвратом денег, выдумывая различные причины, или попросту не отвечает на сообщения. Всё это стоит покупателю массы потраченных нервов, в то время как в режиме реального времени есть возможность вернуть покупку в магазин в течение 14 дней в случае сохранения всех чеков и товарного вида. Это правило распространяется не на все категории товаров, но если всё сделано в соответствии с действующим законодательством, магазин обязательно вернёт деньги.

Причина №4: Отзывы могут оказаться заказными или необъективными

Большинство покупателей при выборе конкретного товара на сайте ориентируются на отзывы людей, которые уже его приобрели. Из них легко получить свежую информацию о добросовестности продавца и реальном качестве вещи. Но это возможно, только если отзывы окажутся настоящими и объективными. Во многих случаях они являются заказными. Это значит, что автор на самом деле не приобретал товар и не имеет о нём никакого реального представления. Но даже реальные отзывы порой сбивают с толку реальных покупателей и могут сослужить плохую службу. Доверившись им, человек получит то, что ему совершенно не понравится. Поэтому к многочисленным положительным и хвалебным комментариям стоит отнестись флегматично. А вот отрицательные отзывы часто оказываются правдой.

Причина №5: Истинный производитель остаётся за кадром

Факт, который совершенно не освещается на китайских площадках купли-продажи: некоторые товары изготовлены людьми, которые отбывают срок в тюремном заключении. Это можно считать не совсем этичным в силу плохой организации труда заключённых. Зачастую люди работают в условиях полной антисанитарии, продолжительность их рабочего дня превышает пределы, установленные законодательством, а сам труд никаким образом не оплачивается. Всё это не лучшим образом сказывается на качестве продукции. Организация труда заключённых регулируется определёнными нормативными документами. Только при полном соответствии правилам можно сделать вывод, что изготовленные вещи действительно принесут пользу. Главным условием разумного шопинга остаётся этичное потребление. Вместо нескольких некачественных вещей лучше купить одну качественную, изготовленную с минимальным вредом для людей, животных и окружающей среды.