Как обманывают покупателей в «Киберпонедельник»

Сегодня, 28 января, начинается масштабная онлайн-акция, получившая название Киберпонедельник. Уже наученные горьким опытом, отечественные пользователи не особо доверяют разрекламированным скидкам. Но всегда есть надежда на то, что можно реально сэкономить и сделать выгодные и удачные покупки. Вот несколько советов о том, как не попасть впросак в Киберпонедельник.

Киберпонедельник (Cyber ​​Monday), онлайн-версия «черной пятницы». Начало этой традиции положил в 2005 году ресурс Shop.org, онлайн-подразделение Национальной федерации розничной торговли США. Федерация заметила, что в последние годы продажи в интернете достигали пика в понедельник, после Дня благодарения.

В России c 2013 года появился свой Киберпонедельник: в этот день интернет-магазины тоже предлагают скидки. От «черной пятницы» киберпонедельник отличается тем, что скидки предлагают только интернет-магазины. Стоит отметить, что в 2018 году россияне потратили в киберпонедельник 2,5 миллиарда рублей.

Распродажа Киберпонедельник 2019 (Cybermonday) началась в 00:00 28 января 2019 года и продолжится в течение трех дней. Но, как показывает опыт прошлых лет, в этот день подорожавших товаров может быть больше, чем скидок.

Как уберечься от обмана

Хотя накануне Киберпонедельника все витрины и баннеры сайтов соблазняют покупателей большими скидками и акциоными предложениями, на практике бывает иначе.

По словам маркетологов, некоторые магазины могут мошенничать: вместо безумных скидок потребитель получает бракованные вещи или даже более высокие цены. Вот 5 дельных советов для тех, кто планирует в этот день приобщиться к всемирному распродажи.

1. Реклама и яркие баннеры могут ввести в заблуждение даже рационального покупателя, поэтому перед приобретением товара следует спросить себя, действительно ли эта вещь нужна и составить список покупок. Все в этот день настроено так, чтобы банальная жадность выбила вас из запланированного бюджета.

Стоит заранее составить план действий и рассчитать бюджет. При оплате картой можно установить лимит на этот день, чтобы не потратить лишнее.

2. Вещи всегда можно вернуть. Если был приобретен ненужный или бракованный товар, то покупку примут обратно в течение определенного периода. Исключения — продовольственные товары, лекарства, предметы гигиены, игрушки, белье, печатные издания, ювелирные изделия. Наиболее популярных товаров — одежды и техники — это не касается.

Вместе с тем, обмен и возврат товара не всегда происходит легко. Поэтому стоит заранее изучить политику обмена и возврата. И имейте ввиду, что в большинстве случаев вам придется возвращать некачественный товар за свой счет.

3. Перед приобретением товара следует проверить, реальна эта скидка. Часто товары, обозначенные большой скидкой продаются за ту же цену, что и в «скидки», а иногда — даже дороже.

Наиболее надежный способ уберечься от мошенников — заранее изучить цены на необходимые товары. Также существуют онлайн-сервисы, которые помогут сравнить цены на выбранные товары с другими предложениями на рынке.

Например, пользователи поисковой системы Google могут зайти в «Google покупки». Для крупных мировых торговых площадок разработаны отдельные сервисы: AliTools, Aliexpress Shopping Assistant, Camelcamelcamel.

4. Стоит учитывать преимущества и недостатки интернет-шопинга.

Покупка в интернете позволяет отложить товар, предназначенный для приобретения в «киберпонедельник», в виртуальную корзину. Это важное преимущество, которое позволяет оперативно приобрести выбранный товар, опережая других покупателей. Кроме того, покупая онлайн, можно освободить себя от изнурительных марафонов в очередях в магазин и в кассу.

Однако в интернете трудно проверить состояние продукции, поэтому безопаснее покупать без предварительной оплаты. Этот способ позволяет оплатить товар при его получения — после проверки качества.

5. Сэкономить в этот день также поможет сashback. Благодаря этому инструменту, который применяет многие банки в кооперации с торговыми сетями, владелец получает часть потраченной суммы на свой счет. Но обратите внимание на то, что некоторые программы кешбека, установленные на телефон, могут постоянно висеть в памяти девайса, занимая немалую ее часть. Что они там делают? — этот вопрос остается открытым.