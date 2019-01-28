На заметку хорошей хозяйке: 10 лайфхаков с содой

Вы даже не думали, что содой можно заменить дорогие средства. WomanHit.ru делится секретами нестандартного использования

1. Устранить засор

Вода медленно утекает из раковины или ванны, а под рукой нет специального средства? Высыпьте чашку соды в сливное отверстие, следом залейте чашку уксуса и закройте слив «затычкой». Подождите несколько минут, пока произойдет реакция — уксус погасит соду, в результате чего засор устранится сам. Откройте кран с горячей водой — пусть вода 30—60 сек пробежит, чтобы нейтрализовать резкий запах уксуса.

2. Очистить блендер

Если на поверхности ножей есть засохшие частички пищи, но вам не хочется тратить время на промывку блендера, воспользуйтесь нашим советом. Высыпьте в чашу блендера чашку соды, залейте теплой водой выше уровня ножей, закройте крышку и запустите блендер на максимальной скорости. Достаточно 1—2 мин, чтобы ножи очистились до блеска.

3. Неприятный запах из мусорки

Вы регулярно промываете ведро, но запах не исчезает? Положите на дно мусорного ведра газету, а на нее высыпьте примерно 100 гр соды. Сода обладает абсорбирующим свойством — «впитывает» запахи и влагу, в которой образуются микробы, являющиеся основной причиной появления неприятного запаха. Если боитесь, что дно мусорного пакета станет грязным, то засыпьте соду в небольшой тканевый мешочек или марлю, прежде чем положить на дно бака. Аналогичные мешочки можно разложить по ящикам с крупами и овощами и в холодильник, чтобы избавиться от запаха и поддерживать оптимальный процент влажности.

4. Контейнеры для еды

Те, кто регулярно носит еду в многоразовых контейнерах, знают, насколько сложно их промыть от жира и избавиться от запаха пищи. Советуем замачивать контейнеры на 30—40 мин в растворе соды, который впитает запах и растворит жир. Таким же способом можно промывать любые предметы из пластика и металла — от стаканов до сковородок.

5. Отбеливание зубов

Мало кто знает, что в состав отбеливающих паст и зубных порошков известных марок зачастую входит карбонат натрия, то есть сода. Она мягко полирует поверхность зуба, удаляя пятна от кофе и вина, сигарет и пр. Намочите щетку под проточной водой и окуните в упаковку с содой. Чистите зубы содой в течение 1—2 мин. Если хотите добиться видимого результата, то повторяйте процедуру раз в неделю. Чаще не нужно, иначе можете стереть эмаль — посоветуйтесь со стоматологом.

6. Боль от укуса

В случае укуса насекомого советуем сделать компресс из соды. Смешайте 1—2 чайные ложки соды с небольшим количеством воды до консистенции кашицы. Смесь нанесите на поврежденный участок кожи и прикройте сверху компрессом из ваты или марли. Буквально через полчаса зуд и воспаление спадут. Аналогично можно использовать соду от зубной боли — полоскать раствором соды рот раз в пару часов.

7. Убрать прыщ

Также кашица из соды поможет вам в качестве экстренного средства от акне. Нанесите ее на воспаление и оставьте до полного высыхания. Более действенной будет смесь соды с пастой — в ней содержатся другие компоненты, которые успокаивают кожу. Только будьте осторожны — наносите смесь точечно, а не на все лицо, иначе нежная кожа может покраснеть от раздражения.

8. Очистить ювелирные изделия

Высыпьте в чашу, наполненную теплой водой, 2—3 столовые ложки соды и добавьте каплю моющего средства. Поместите ювелирные украшения в воду и оставьте на 15—20 мин. После промойте под проточной водой и протрите мягкой тряпкой. Вы удивитесь сиянию сережек и колец!

9. Промыть овощи и фрукты

Вы наверняка слышали о специальных моющих средствах для продуктов, состоящих только из натуральных компонентов. Они действительно упрощают мытье овощей и фруктов, правда стоят дорого. С такой задачей сода справится не хуже — высыпьте в ладонь небольшое количество соды и начните мыть фрукт под проточной водой. Затем ополосните его, удалив остатки соды.

10. Средство против перхоти

Во время мытья головы выдавите шампунь на ладонь и добавьте в него немного соды. Промойте волосы, хорошо массируя кожу головы. Сода имеет эффект мягкого пилинга и одновременно абсорбирует жир. Мойте голову таким составом, чередуя с мытьем увлажняющим шампунем, — вскоре вы заметите значительные изменения: перхоть исчезнет, а волосы станут медленнее пачкаться.