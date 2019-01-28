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5 предметов в квартире, которые выдают провинциала 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Арт-проект MXD
Если новые соседи зовут вас к себе в гости на чай, то зайдя к ним в дом и обнаружив эти предметы, вы сразу сможете сказать, где они жили до этого: в крупном мегаполисе или в провинции.

Фабричные ковры

depositphotos.com
Не важно, где они будут: на стене или на полу. Ни для кого не секрет, что "ковровая мода" ушедших лет хорошо спасала от холодов, а также создавала неплохую звукоизоляцию. Но сейчас такие "пылесборники" уже не так актуальны.

Вязаные салфетки

depositphotos.com
Конечно, вязание — это замечательное хобби. Но вязаные салфетки сейчас нужны только на уроках труда и в квартирах с винтажным интерьером. Раньше всем казалась, что такая салфетка неплохо подходит для того, чтобы накрыть ею телевизор.

Красный угол

@drevo_dom
Красный угол был самым важным местом в избе. Однако на сегодняшний день вряд ли человек, живущий в большом городе, будет обустраивать его у себя в квартире.

Серванты

depositphotos.com
Несмотря на то, что мода на серванты и хрусталь в какой-то момент захватила весь Советский Союз, сейчас немногие сохранили такой интерьер.

Клеенка

depositphotos.com
Если на клеенке лежит вязаная салфетка — можете больше не задавать никаких вопросов хозяевам дома. Житель мегаполиса не будет создавать в своем доме такой интерьер даже на даче.
Женский форум212
Дом и сад
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