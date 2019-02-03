Почему нельзя оставлять чеки на кассах

Многие из нас даже не задумываются, что чек является документом, подтверждающим факт покупки товара. На самом деле, мошенники могут им воспользоваться в целях своей выгоды.

В 2010-х годах было распространено такое явление, когда мошенники подходили к покупателям прямо в торговом центре и просили отдать им чек. Обычно просят под каким-нибудь безобидным предлогом: копит на бонусную карту или собирает баллы.

На самом деле, они выбирают такой же товар в магазине и выносят его, а на выходе предъявляют чек вашей оплаченной покупки.

Есть еще другой вариант мошенничества. Если вы оплачивали свои товары наличными, такую же краденую вещь можно вернуть и получить за нее деньги.

Если вы используете банковскую карту и думаете, что в безопасности, то вы очень ошибаетесь. Те, кто пользуется безналом, может навредить не только магазину, но и себе.

Дело в том, что на таком чеке указываются последние четыре цифры номера карты, а еще ваши имя и фамилия. Этого достаточно, чтобы узнать некоторые данные и номер телефона. Зная эту информацию, мошенники могут прислать вам СМС от лица банка с просьбой погасить некую задолженность.

Специалисты советуют не только не оставлять чеки на кассах магазинов и супермаркетов, но и утилизировать их с умом. Если вы планируете выбросить чек, лучше разорвите его так, чтобы, вынув его из урны, никто не смог узнать ваши данные.