8 вещей, которые организуют порядок в доме

Все рано или поздно задаются вопросом — как поддерживать порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. На помощь приходят маленькие хитрости, которые незаменимы в организации порядка дома.

1. Стеллаж с контейнерами

В контейнерах можно хранить и принадлежности для макияжа, и конструктор Лего, и художественные принадлежности. Важно, чтобы у каждой вещи было свое место, тогда вы будет знать, где найти вещь, когда она вам нужна.

2. Разделители для ящиков

Незаменимая вещь в быту, которая поможет организовать порядок, — разделитель для ящиков. Они идеально подходят для разделения нижнего белья, носков, аксессуаров и много другого.

3. Контейнеры для холодильника

Контейнеры помогут организовать продукты в холодильнике. Туда можно сложить все по отдельным категориям и не искать долго кетчуп по всему холодильнику.

4. Органайзер для пультов

Очень удобно для тех, кто постоянно теряет дома пульты управления. Убирая их каждый раз после использования в органайзер, вы будете точно знать, где их искать.

5. Подвесная секция для хранения в гардероб

Места для хранения всегда недостаточно, особенно в гардеробе. Именно поэтому дополнительное место для хранения просто необходимо. Используйте подвесную секцию в гардероб и она послужит отличным местом для различных аксессуаров.

6. Место для хранения на кухне

Каждый, кто хочет организовать пространство, задается вопросом, куда поставить все сковородки и крышки на кухне. В этом поможет специальная место для хранения кухонной утвари. Сковородки не будут мешаться в ящиках, а будут аккуратно распределены по своим местам.

7. Держатель швабры и метлы

Иногда даже ваши чистящие средства должны содержаться в чистоте. С этой задачей справится держатель для швабры и метлы, который крепится к стене. Так они не будут занимать лишнего места, не будут падать и мешаться на проходе.

8. Держатели обуви

Очень удобно распределить каждую пару обуви отдельно. Обувь не мнется, не пачкается и не теряют форму, если ее правильно хранить.