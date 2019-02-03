8 вещей, которые организуют порядок в доме 

Все рано или поздно задаются вопросом — как поддерживать порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. На помощь приходят маленькие хитрости, которые незаменимы в организации порядка дома.
1. Стеллаж с контейнерами
В контейнерах можно хранить и принадлежности для макияжа, и конструктор Лего, и художественные принадлежности. Важно, чтобы у каждой вещи было свое место, тогда вы будет знать, где найти вещь, когда она вам нужна.
2. Разделители для ящиков
Незаменимая вещь в быту, которая поможет организовать порядок, — разделитель для ящиков. Они идеально подходят для разделения нижнего белья, носков, аксессуаров и много другого.
3. Контейнеры для холодильника
Контейнеры помогут организовать продукты в холодильнике. Туда можно сложить все по отдельным категориям и не искать долго кетчуп по всему холодильнику.
4. Органайзер для пультов
Очень удобно для тех, кто постоянно теряет дома пульты управления. Убирая их каждый раз после использования в органайзер, вы будете точно знать, где их искать.
5. Подвесная секция для хранения в гардероб
Места для хранения всегда недостаточно, особенно в гардеробе. Именно поэтому дополнительное место для хранения просто необходимо. Используйте подвесную секцию в гардероб и она послужит отличным местом для различных аксессуаров.
6. Место для хранения на кухне
Каждый, кто хочет организовать пространство, задается вопросом, куда поставить все сковородки и крышки на кухне. В этом поможет специальная место для хранения кухонной утвари. Сковородки не будут мешаться в ящиках, а будут аккуратно распределены по своим местам.
7. Держатель швабры и метлы
Иногда даже ваши чистящие средства должны содержаться в чистоте. С этой задачей справится держатель для швабры и метлы, который крепится к стене. Так они не будут занимать лишнего места, не будут падать и мешаться на проходе.
8. Держатели обуви
Очень удобно распределить каждую пару обуви отдельно. Обувь не мнется, не пачкается и не теряют форму, если ее правильно хранить.