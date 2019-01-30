Как избежать отключения телефона на холоде

Даже если зарядки еще полно, выйдя на мороз телефон предательски отключается. По словам производителей, для нормальной работы устройство должно находиться в температурном диапазоне 0-35°C.

Что происходит с ним на холоде? Все дело в литий-ионных аккумуляторах, которые теряют свои свойства — повышается внутреннее сопротивление, а емкость теряется. Поэтому телефоны не терпят морозов.

Как заставить свой телефон проработать дольше?

Зарядите его до 100%

Это действительно эффективный способ — чем больше заряжена батарея перед выходом на улицу, тем больше он проработает. Даже существенные снижения емкости при воздействии холода не понизят его основных показателей. Аккумулятор не будет перенапрягаться, пытаясь отдать весь заряд сразу, а значит не даст команду на отключение.

«Оденьте» его в зимнее

Чехлы для телефонов — это не только средство для защиты экрана при падении. Зимой хороший непродуваемый чехол не даст телефону быстро замерзнуть и растратить внутреннее тепло от работы.

Помимо этого, носите телефон во внутреннем кармане, чтобы ваша одежда его согревала. Сумки и накладные карманы способны лишь ненадолго справиться с морозом.

Запустите «тяжелые» игры

Замечали ли вы, что при запуске некоторых приложений и игр корпус и экран начинают нагреваться? Запустите игру перед самым выходом на улицу и держите приложение включенным, чтобы мороз дольше не смог «съесть» батарею.

Внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор даже небольшого размера будет как никогда кстати, если телефон все таки отключился. Даже небольшой толчок подзарядки заставит телефон включиться. Лучше всего периодически подзаряжать телефон, чтобы поддерживать нужный уровень заряда.