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Как правильно планировать бюджет 

Анастасия Иванова 2 часа назад
4 секрета, которые помогут привлечь деньги
Фото: depositphotos.com
К сожалению, не все мы зарабатываем миллионы, чтобы позволить себе тратить деньги направо и налево. "Рамблер" рассказывает, как планировать бюджет с умом, чтобы накопить на крупные покупки.

Ставьте перед собой реалистичные цели

Прежде, чем начать планировать бюджет, определитесь, чего вы хотите достичь. Может, вы копите на ремонт или на путешествие? А может, вы просто хотите тратить меньше, чем зарабатывать? Это не важно. Главное, чтобы у вас была мотивация и цель, которую можно достичь.

Составьте список регулярных расходов

Регулярные расходы — категория вещей, за которые надо платить ежемесячно. К этому пункту относятся еда, аренда квартиры, коммунальные платежи, мобильная связь и оплата проездного на общественном транспорте. Посчитайте, сколько необходимо откладывать для этого списка и вычтите эту сумму из зарплаты. Так вы получите то количество денег, которое вы можете свободно тратить.

Откладывайте 10% от зарплаты

Первое и самое главное правило для тех, кто хочет накопить на крупную покупку — необходимо откладывать от зарплаты 10%. И не трогать их до необходимости. В течение нескольких месяцев вы сможете скопить приличную сумму, которая будет гарантировать вашу финансовую безопасность.

Покупайте одежду на распродажах

Если вы шопоголик, вам точно надо научиться экономить на одежде. Все мы любим покупать брендовую одежду, поэтому советуем следить за понравившимися вещами. Через сезон «та самая» сумочка может стоить в два раза дешевле, и вы сможете приобрести ее без вреда для бюджета.
Перед тем, как начать планировать бюджет, избавьтесь от кредитных карт и других долгов. Ежемесячные платежи могут стать отдельной нежелательной статьей расходов. Мы в принципе не рекомендуем заводить кредитные карты, так как они могут очень сильно "разбаловать" человека.
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