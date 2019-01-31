5 способов использовать морозилку не по назначению

Морозильная камера в холодильнике была придумана, чтобы хранить в ней продукты. Но мало кто догадывается, что ее можно использовать и для других целей.

Избавить одежду от жвачки

Каждому известно, как сложно избавиться от жвачки, если она прилипла к одежде. Гораздо проще будет отделить липкую субстанцию от ткани, поместив испачканную вещь на несколько часов в холодильник.

Освежить джинсы

Любимые джинсы можно «обновить», поместив их на ночь в морозильную камеру. Этот способ пригодится, если постирать вещь времени нет, а наутро джинсы нужны свежими.

Украсить бокалы

Эффектно подать любой напиток можно в бокалах, будто усыпанных легким снегом. За полчаса до подачи напитков на стол погрузите края бокала в лимонный сок и сахар, а затем уберите в морозилку. Сахарный «снег» украсит кромку бокала, а их бока подернутся инеем. Эффект длится около 15 минут.

Хранить семена для рассады

Если вы любите выращивать на приусадебном участке цветы и овощи, вам наверняка пригодится этот лайфхак. Семена, которые вы планируете посадить весной, до сезона стоит хранить в морозильной камере. Предварительно их следует хорошо высушить и сложить в бумажный пакет. Специалисты утверждают, что рассада из семян, которые хранили в морозилке прорастает значительно быстрее. Правда, срок хранения семян в холоде ограничивается сроком до 6 месяцев.

Растянуть обувь

Часто бывает так, что, примеряя чудесные туфли в магазине, мы совершенно довольны и не испытываем никаких неудобств. Но по приходу домой оказывается, что лодочки жмут или немного тесноваты. Не стоит сразу бежать возвращать понравившуюся вещь. В конце концов в любой мастерской по ремонту обуви туфельки вам смогут немного растянуть. Но можно попробовать обойтись и собственными силами. Налейте воду в два целлофановых пакета, поместите их в обувь и тщательно распределите внутри. После этих манипуляций уберите новые туфли в морозилку на несколько часов. Затем нужно достать обувь и дать льду немного подтаять. Скорее всего, проблема будет решена.