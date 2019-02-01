Как ваш дом вас убивает

«Мой дом — моя крепость». Мы воспринимаем эту фразу буквально во всех смыслах: мой дом — моя защита от всего вредного, плохого, опасного. Однако часто даже не подозреваем, что именно в нашей крепости нас ждут невидимые, но способные причинить непоправимый вред здоровью враги. Иногда они уносят и жизни.

Вряд ли ею можно кого-то напугать, тем более, если в доме часто проводится влажная уборка. Американские специалисты из Университета Джорджа Вашингтона провели исследования бытовой пыли, извлеченной из труднодоступных мест в домах разных штатов Америки. В результате в пыли было обнаружено 45 различных токсичных веществ, из которых 10 присутствовало в абсолютном большинстве образцов (90%).

Ученые отделения аллергологии НИИ педиатрии РАМН провели эксперимент. В нескольких квартирах, где проживают астматики, они регулярно ионизировали воздух. В результате у больных почти полностью исчезли тяжелые приступы, а жизненная емкость легких значительно увеличилась. В ходе эксперимента здесь также изучался состав домашней пыли, в которой, помимо токсичных веществ, обнаружены споры стафилококков, стрептококков, кишечной палочки, а также микроскопические грибки.

Плесень

Обычно в квартире она бывает трех видов: зеленая, белая и черная. Самой опасной считается черная плесень. Излюбленное место ее «обитания» ванные комнаты, душевые — любые места, где тепло, влажно и плохо проветривается. Врач высшей квалификационной категории — начальник структурного подразделения Центра госсанэпиднадзора Петр Гринишак рассказывает, что черная плесень убивает иммунитет. Особенно опасна она для детей, так как детский организм крайне неустойчив к микробам.

Ароматизаторы

Ароматизированные палочки, освежители воздуха и аэрозоли для помещений по праву могут носить звание «ароматного убийцы». Еще в 2008 году американские ученые провели исследование, результатом которого стал вывод: у людей, постоянно использующих в своем жилье освежители воздуха, на 130 процентов повышается риск возникновения онкологических заболеваний. Гелевые и аэрозольные ароматизаторы воздуха становятся причиной появления астмы: из тех, кто постоянно пользуется ароматизатором воздуха, астмой заболевает каждый шестой.

Тайваньские специалисты (Тайвань — одна из стран, где благовония — часть национальной культуры) предостерегают от увлечения различного рода ароматизированными палочками, которые зажигают для окуривания помещений и создания там особого запаха. Ароматические свечи и палочки также способствуют развитию астмы. Это подтвердили исследования ученых Национального института в Тайбэй. Сотрудники института обследовали две группы подростков общей численностью 3800 человек. Одна группа из семей, где ароматизаторы не использовались вообще, другая, наоборот, из тех, в чьих жилищах постоянно поджигаются различного рода благовония. В первой группе было выявлено пять процентов детей с предастматическими синдромами и три процента — уже болеющих астмой. Во второй группе предастматический синдром наблюдался у 36 процентов обследованных, а у 64 процентов был выявлен риск возникновения одышки.

Датские ученые в течение шести лет наблюдали за более чем 60 000 сингапурских китайцев в возрасте от 45 до 74 лет, у которых на момент начала исследования не было выявлено признаков онкологических заболеваний. Шестилетнее наблюдение показало, что, наряду с такими факторами, как, к примеру, табакокурение, многолетнее вдыхание дыма благовоний вдвое повышает риск развития всевозможных видов рака дыхательных путей. По мнению ученых, развитию онкологии способствуют содержащиеся в дыме благовоний канцерогены, в числе которых бензол, карбонильные соединения и полиароматические углеводороды.

Пластик

От популярных в России пластиковых окон и панелей в Америке и Европе все чаще отказываются. Так, мировой рынок использует ПВХ лишь в 19 процентах от общего объема продукции, а в России — в 48 процентах. Поливинилхлорид, составляющий основу материала, огнеопасное вещество, при горении выделяющее токсичные вещества. Но даже при обычном нагревании до 42 градусов и выше оно выделяет канцерогены, опасные для здоровья человека. Именно поэтому не рекомендуется ставить пластиковые окна на южную сторону здания. Также врачи не рекомендуют использовать пластиковые панели в спальных комнатах и на кухне. От нагревания и испарений они также выделяют в воздух канцерогены. А дышать ими не только днем, но и ночью — не менее вредно для здоровья.