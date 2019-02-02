Почему вы не можете справиться с хаосом в доме

Вы, например, задумывались когда-нибудь о том, почему у одних людей в квартирах образцовый порядок, а вот другие практически тонут в хаосе и грязи? При этом большинство из них жалуется на нехватку времени, чтобы провести элементарную уборку или ссылаются на свою лень и природную неряшливость. Но действительно ли это является основными причинами беспорядка? Passion.ru попросил рассказать об истинном положении вещей профессионального организатора пространства и руководителя школы «Время порядка» Алсу Мухамедшину.

На своих курсах мы часто просим присутствующих рассказать, какие ассоциации вызывает у них слово «порядок» или «упорядоченное пространство». Интересно, что обычно девушки делятся в итоге на два типа. Одни описывают удобное, эстетичное пространство, в котором приятно находиться. А у вторых ассоциации ровно противоположные: скучное, неприятное место, жесткие рамки и ограничения.

Людям, относящимся ко второй категории, всегда сложнее справиться с беспорядком и организовать себя, потому что они, как правило, начинают с чисто технических моментов, не задумываясь о глубинных причинах проблем с самоорганизацией. Например, они любят действовать в формате «психанула»: за один день решают поменять жизнь, разобрать все шкафы, убраться дома и… ничего не делают или забрасывают это неблагодарное дело буквально через пару часов. В итоге вы злитесь на ситуацию, на себя, вините во всем лень и природную неряшливость. Однако все гораздо сложнее и истинные причины сидят где-то глубоко внутри.

Для начала разберем самые распространенные страхи.

Страх жить скучно

Упорядоченный дом представляется вам этаким педантичным, доведённым до абсурда в своем стремлении к порядку местом. Вам кажется, что организованные люди живут серой, скучной жизнью, в которой все подчинено служению порядку и плану. В ней нет места творчеству и импровизации. «О нет! Так я жить не хочу и не буду!», — говорите вы себе и продолжаете тонуть в ненужных вещах и беспорядке, в то время как организованные люди высвобождают кучу времени и энергии для той самой интересной жизни, новых проектов и встреч.

Детские страхи

Кого мама не ругала в детстве за разбросанные вещи? Таких к сожалению, единицы. Искреннее желание привить ребёнку любовь к порядку часто приводит к обратному эффекту. Если мама заставляла убираться и наказывала уборкой, то в итоге вы все еще чувствуете себя той маленькой девочкой, которая обязана застилать постель, аккуратно складывать вещи, а по выходным проводить генеральную уборку. Этот внутренний страх, который вы чувствуете каждый раз при мысли об уборке, не дает вам эффективно организовать свой дом. Но секрет в том, что вы-давно выросли и вольны наводить порядок по собственному желанию.

Страх перемен

Перемены — это всегда стресс для человека, неважно позитивные они или нет. В плане уборки здесь вообще интересные моменты наблюдаются. С одной стороны, вы боитесь перемен внешних: если вы избавитесь от лишнего и найдете каждой вещи свое место, то ваше жизненное пространство будет не таким, как прежде.

С другой стороны, вы подсознательно боитесь перемен внутренних. Это более глубинные процессы, которые всегда происходят после организации порядка. Ученицы нашей школы рассказывали, как после того, как они стали организованными, их неожиданно повышали на работе, они меняли место жительства и находили вторых половинок.

Страх выкинуть лишнее

Вы даже не представляете, сколько прекрасных начинаний разбивались о слова: «А вдруг мне это пригодится?!» и «Жалко выкинуть!». Страх взять и распрощаться со всем, что нажито непосильным трудом, встречается у каждого второго жителя планеты. И ведь все понимаешь: сто лет всем этим не пользовались, все вроде как давно уже потеряло свою актуальность но что-то держит.

Если копнуть еще глубже, то здесь мы увидим страх за свое будущее. Оно кажется вам настолько туманным, опасным и непредсказуемым, что хочется обязательно иметь «подушку безопасности» в виде старых платьев и джинсов, которые в случае трудных времен всегда можно вытащить из закромов.

Кроме страхов, можно также назвать следующие барьеры, мешающие организовать порядок и жить в нем:

Пустая трата времени

Жизнь-коротка, не стоит тратить время на уборку! Совершенно согласна с этим утверждением. Именно поэтому важно организовать свой дом так, чтобы в последствии тратить меньше времени на эту самую уборку, на поиск нужных вещей и выполнении важных задач. Если вам кажется, что вместо перебирания вещей и организации их хранения лучше пойти погулять или отдохнуть, то просто посчитайте время, которое вы тратите каждый день, живя в беспорядке. В среднем, это отнимает около часа в день. Только вдумайтесь: беспорядок забирает у вас до 7 часов в неделю. Почти целый рабочий день!

Кто угодно, только не я!

Вам все время кажется, что наведением порядка должен заняться кто-то другой. Вы искреннее негодуете, за что вам такое наказание и почему нельзя его спихнуть кому-нибудь из домочадцев. Ключевое слово здесь «наказание». До тех пор, пока вы будете воспринимать наведение порядка как каторгу, ситуация не изменится и ваше нежелание будет только усиливаться. Попробуйте подумать о наведении порядка в другом, позитивном ключе.

Перфекционизм

Перфекционизм часто ошибочно считают позитивным явлением. На самом деле, излишнее стремление сделать все на высшем уровне, создает только препятствия. Например, вы планируете переделать все дела сразу, поэтому ждете подходящего момента, финансовых возможностей или наличие свободного окошка в вашем плотном графике. В итоге, ничего не происходит и ситуация лишь усугубляется. И здесь опять появляется ваша маленькая девочка, которую с детства приучали делать все только на «отлично». При этом хорошо бы вспомнить, что «удовлетворительно» или «хорошо» — это лучше, чем вообще ничего.