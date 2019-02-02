На чем можно сэкономить без вреда для жизни

Не можете свести концы с концами? С трудом перебиваетесь от зарплаты к зарплате? Если вам постоянно не хватает денег, быть может, вы их тратите впустую. Наша статья расскажет, какие 5 вещей можно не покупать и сэкономить на этом внушительную сумму.

Алкоголь

Без чего в первую очередь не пострадает ваш образ жизни, так это без алкоголя. Он вредит вашему здоровью, подрывает работу печени, вызывает зависимость, в результате чего воздерживаться от покупки новой бутылки с каждым разом станет всё труднее. Соответственно страдает ваш кошелёк. Но не только он!

Подумайте о том, что алкоголь разрушил множество семей, сделал многих людей нищими и бездомными, осиротил тысячи детей! Одна мысль об этом у многих вызывает отвращение. Считаете, что ваш праздник не удался, если на столе нет бутылки шампанского? Его легко заменить лимонадом собственного приготовления или изысканным фруктовым соком. В крайнем случае, подойдёт и обычное безалкогольное шампанское, хотя польза от него тоже весьма сомнительна.

Сигареты

Вы или ваш знакомый — заядлые курильщики? Желательно поскорее отказаться от этого сомнительного удовольствия, пока не стало слишком поздно. Сигареты не только опустошают кошелёк, но и вредят вашему здоровью. Это настоящее испытание для вашей сердечно-сосудистой системы, а для женщин — злейший враг красоты. От курения страдают ваши лёгкие. Но ещё большим испытанием подвергаются лёгкие окружающих вас людей, особенно тех, кто страдает хроническим бронхитом или астмой.

При этом на сегодняшний день пачка сигарет стоит немало. Подсчитайте, сколько вы выкуриваете в день, и умножьте это число на 30. Вот сколько пачек сигарет вы выкурите только за один месяц! Путём несложных вычислений можно установить, какую сумму вы сможете сэкономить за год, если перестанете покупать сигареты.

Многие курильщики утверждают, будто курение помогает им снять нервное напряжение или успокоиться. Если это действительно необходимо, лучше всего прибегнуть к слабодействующим лекарствам — например, валериане или ромашковому чаю. А если в вашей жизни возникли проблемы, которые кажутся неразрешимыми, лучше обратиться к психологу, а не покупать очередную пачку сигарет.

Вещи из натурального меха и кожи

Какой смысл покупать вещи из натуральной кожи или меха? Это престижно, но, вместе с тем, очень дорого. Кроме того, не просыпалась ли у вас порою совесть, когда вы пользовались таковыми? Ведь на изготовление вашей шубки или сапог пошёл не отрез синтетического волокна, а жизнь ни в чём не повинных животных. Возможно, кого-то удивит совет не покупать шубы в статье по экономии денег.

Однако кто из нас не видел девушек в шубах в переполненной маршрутке? Многие отказывают себе во всём, чтобы позволить себе заветную покупку. Но стоит ли она того? Выход найти очень просто: достаточно покупать вещи только из искусственного меха или кожи, а также из современных синтетических материалов — мембранной ткани, например. Они стоят гораздо дешевле и зачастую служат намного дольше натуральных. И, конечно, ваша совесть будет кристально чиста: при их изготовлении ни одно животное не пострадает!

Телевизор

сейчас практически невозможно найти интересные или познавательные передачи в удобное для всех домашних время;

если даже удаётся отыскать что-нибудь интересное, просмотр регулярно прерывается на рекламу, которая может вызвать только досаду и раздражение;

сейчас основным источником информации является Интернет. Наверняка у вас дома стоит телевизор, которым пользуется вся семья. Возможно, собираться за просмотром любимой телепередачи уже вошло у вас в традицию. Но если он вдруг сломался, не спешите покупать новый. Есть несколько веских причин не смотреть телевидение:

В качестве альтернативы телевизору вы можете приобрести ноутбук и большой монитор к нему, а если с финансами тяжело, планшетный компьютер. С их помощью вы сможете спокойно посмотреть ваш любимый сериал или познавательную передачу. Кстати, ничто не мешает вам в любой момент настроить на нём сетевое телевидение, которое, к слову, в наши дни по качеству вещания обогнало спутниковое, а по цене — кабельное.

Бытовая химия

сода;

соль;

уксус;

лимонная кислота. Без большей части бытовой химии, на которую мы тратим немалые суммы, можно обойтись без малейшего труда. На помощь придут старые добрые народные рецепты и недорогие проверенные средства. Почти всю бытовую химию с лёгкостью могут заменить обыкновенные:

Содой можно мыть вашу стеклянную посуду, кафель, сантехнику, газовые плиты. Уксус подойдёт для очистки всё той же сантехники и наведения непревзойдённого глянца на потускневшую плитку пола.

Соль подходит для мытья посуды, фарфоровой или керамической, и чистки кастрюль, в которых что-то подгорело. Соду и уксус можно использовать, чтобы пробить небольшой засор в канализации.

Лимонной кислотой моют микроволновые печи, миксеры, блендеры и прочую мелкую кухонную технику. Пригодится она и в том случае, когда ваш нос не переносит запаха уксуса: эти два средства легко заменяют друг друга.

Конечено, если вам нужно пробить сильный засор или отмыть особенно грязную поверхность, без серьёзной бытовой химии не обойтись, однако её расход всё равно будет намного меньше, и ваш кошелёк от этого не пострадает.

Если вы откажетесь хотя бы от некоторых из перечисленных выше вещей, то будете тратить значительно меньше, а значит, сможете чаще радовать себя чем-нибудь несравнимо более приятным, да и ваш кошелек перестанет пустовать. Удачи!