Правила идеальной жены по «Домострою», неприемлемые сейчас

В современном мире «Домострой» — синоним патриархального уклада семейной жизни. Но мало кому известно, что этот литературный памятник посвящен не только быту и отношениям в семье, но и полностью регламентировал земной путь новгородцев в средневековой Руси. Можно ли приложить правила «Домостроя» к сегодняшним реалиям, разбирается Passion.ru и семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана» Юлия Кроха.

Юлия Кроха, семейный психолог психотерапевтического центра «Беркана»

Свод правил

Авторство «Домостроя» приписывают протопопу Сильвестру, духовнику Ивана Грозного , который создал его якобы в назидание молодому царю. В канонический текст вошли шестьдесят семь глав. Открывается книга назиданием отца сыну, начинается с благословения, а затем переходит к рекомендациям по обустройству семейной жизни, уделяя большое внимание вере и духовности. Некоторые исследователи прослеживают корни «Домостроя» не только в «Златой цепи», «Измарагде», но в иностранных источниках, таких как французский «Парижский хозяин» и чешская «Книга учения христианского» — сборниках назиданий и практических советов.

Наиболее известные главы регламентируют мирскую жизнь, духовную, общественную и поведение в обществе, жизнь в семье, воспитание детей, как руководить слугами, как проводить свадебные обряды и устраивать пиры, а также кухню — сборник рецептов и описание блюд, их хранения, плюс примерный круглогодичный календарь смены блюд в зависимости от сезонов и постов.

Чем мы до сих пор пользуемся?

Со времен Новгородской республики мало что поменялось в нашем общественном поведении. Например, завет «не колупаться в носу» на людях мы до сих пор используем. Раздел о «Поведении в гостях и за столом» по-прежнему актуален. Входя в гости, нужно стучаться и вытереть грязные ноги, также без разрешения хозяев не стоит ничего уносить со стола. Ну, и, конечно же, прекрасное: сидя за столом, «нельзя хулить еду». Даже в том случае, если хозяйке, а точнее ее стряпухам и поварам, не удались блюда, стоит оставить свое мнение при себе. По-моему, очень дипломатично.

Советы «О строении домовном», то есть об управлении хозяйством, могут быть приложены к жизни в деревне, в загородном доме или на даче. Еду имеет смысл хранить в погребе или леднике, то есть холодильник тоже сгодится, а инвентарь — лопаты и метлы — в амбаре, то есть специально приспособленном под эти нужды хозяйственном помещении.

Уже в XVI веке новгородцы знали, как жить по средствам: «Всякому человеку, богатому и бедному, великому и малому, разубраться в своем хозяйстве, распределив по добытку и промыслу, и по своему достатку». Главное, разобраться «в приходе-расходе, в займах-долгах, — все заранее распределить, а потом уж и жить, хозяйство ведя согласно приходу и расходу». Ну чем не заключение профессионального финансового аналитика?

Что категорически неприемлемо?

Наверное, самые сложные для восприятия современного человека — главы, касающиеся отношений между мужем и женой, воспитания детей, детско-родительских отношений.

«Жене быть тихою и молчаливою» — это, конечно же прекрасный наказ, но мало выполнимый в партнерских отношениях.

«Да всякий бы день у мужа жена спрашивала да советовалась обо всем хозяйстве» — женщина не имела право самостоятельно принимать решения ни по хозяйству, ни по кругу общения.

«А в гости ходить и к себе приглашать только с кем разрешит муж. А коли гости зайдут, или сама где будет, сесть за столом — лучшее платье одеть, да всегда беречься жене хмельного: пьяный муж — дурно, а жена пьяна и в миру не пригожа».

Ну, и конечно же, самый страшный страх «Домостроя» — это когда женщины собирались группами и пили крепкие напитки. А если они при этом «волховали», то есть гадали или «речи нечистые вели» — ну, тогда и поколотить такую жену не грех.

Воспитание детей априори подразумевало телесные наказания. «Любить и хранить детей, но и страхом спасать, наказывая и поучая, а не то, разобравшись, и поколотить. Наказывай детей в юности — упокоят тебя в старости твоей», — предписывал «Домострой».

Думаю, и так понятно, почему это неприемлемо в современном мире.

«Чада должны почитать отца и мать» — выполнимо только в том случае, если детям повезло родиться в любящей семье.

Что изменилось?

Конечно же, как держать слуг в строгости, наказ повару «как мед варити и вино курити», рекомендации ключнику, то есть экономке или мажордому, если говорить более современным языком, как покупать на базаре припасы, как хранить вяленую и сушеную рыбу, а также яйца и сыры, как готовиться к пиру, если вот-вот гости на пороге (минимум за седмицу, то есть неделю, начинать приготовления) — все эти советы уже давным-давно стали архаичными.

Так же, как и пожелание тем, у кого родилась дочь, собирать приданое от каждой сделки «или из доли ее, что там Бог пошлет, купит полотна и холстов, — все эти годы ей в особый сундук кладут и платье, добавляя всегда понемножку, каждый год». Ну а советы по сохранению обрезков после кроя одежды вообще кажутся смешными.

Вместо послесловия

Думаю, для современного читателя «Домострой» интересен как источник описаний быта и нравов жителей Великого Новгорода. А вот пытаться жить согласно старому своду правил, скорее всего, не получится, ведь даже за последние пятьдесят лет мир настолько изменился, что уж говорить о пяти сотнях.

Текст: Юлия Кроха