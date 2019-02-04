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IKEA начнет сдавать мебель в аренду 

ТАСС + ещё 7 10 часов назад
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Нидерландская группа компаний IKEA запустит программу по сдаче мебели в аренду. Как в понедельник сообщили представители компании газете Financial Times, это нововведение станет частью кампании по смене традиционной бизнес-модели ретейлера.
"Вместе с партнерами мы сделаем так, чтобы вы могли арендовать мебель. Когда срок аренды подойдет к концу, вы сможете сдать мебель и взять взамен что-то еще. Вместо того чтобы выбрасывать предметы мебели, мы их немного обновим и сможем продать, тем самым продлив жизнь товаров",
— сказал исполнительный директор группы Inter IKEA Турбьёрн Лёф.
Начало пробного периода аренды намечено на февраль 2019 года. Первой страной, где покупатели смогут приобрести мебель на время, станет Швейцария. Как указывает газета, особое внимание ретейлер уделит офисной мебели, поскольку брать стулья и столы для офисов в аренду многим компаниям выгоднее, чем покупать их.
По словам Лёфа, во временное пользование будут сдаваться и кухни. Инженеры IKEA даже добавили функцию простой смены дверей на кухонных шкафах, при которой клиентами не придется перестраивать весь гарнитур. Лёф считает, что "модели по подписке" дадут покупателям шанс экспериментировать с кухонными наборами. "С подобной круговой бизнес-моделью нам становится интереснее не только продавать, но и смотреть, что происходит с мебелью, когда клиенты ухаживают за ней", — сказал представитель компании.
Другим шагом по изменению бизнес-модели стало создание точек IKEA в черте крупных городов. В частности, летом 2019 года компания откроет магазин в ТЦ "Авиапарк" в Москве площадью 7,7 тыс. кв. м.
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Женский форум
Дом и сад , Ikea , Financial Times
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