5 средств, которые спасут вашу жизнь при пожаре

Пожар в элитном доме на Никитском бульваре, в котором погибли 7 человек, всколыхнул всю страну. Столь пристальное внимание к дому понятно: он расположен в самом центре Москвы, квадратные метро стоят там запредельно, а живут в доме знаменитости — дочь и внук дирижера Юрия Башмета , оперная певица Любовь Казарновская , художник Никас Сафронов , актриса Ингеборга Дапкунайте и другие. Жуткие кадры обгоревшего дома облетели СМИ, и у многих возник вопрос: могли ли люди спастись самостоятельно? Представляем вам обзор средств, которые помогут уцелеть при пожаре, а купить их можно в любом специализированном магазине.

Капюшон самоспасательный

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От чего чаще всего погибают при пожаре? Не от огня и не от обрушившихся конструкций, а от отравления продуктами горения. Надышавшись токсинами, человек гибнет. Поэтому самое главное — защитить органы дыхания в то время, пока вы выбираетесь из опасной зоны. Капюшон не генерирует кислород, он блокирует поступление ядовитых газов и дает человеку, оказавшемуся в горящем здании, шанс не надышаться. В доме на Никитском бульваре большинство людей погибли именно от отравления. Он изготовлен из негорючей прозрачной пленки, надевается на голову и закрывает шею. На уровне рта закреплен фильтр, напоминающий тот, что вы видели у противогазов. Цена в магазинах от 1500 рублей (за самый простой). Есть разные варианты фильтров, в том числе и детский. Согласитесь, это не те деньги, которые нанесут урон бюджету.

Самоспас

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К сожалению, альпинизм бывает вынужденным, и даже если вы боитесь высоты, в экстремальной ситуации придется собрать волю в кулак. Что такое Самоспас? Это трос, косынка, карабин и спусковая система для тех, кто живет на верхних этажах домов. Вес человека не важен, канат выдержит любого, а система имеет саморегулирование. В случае ЧП надо зацепить трос на заранее установленный крюк и начать спуск. Стоимость индивидуального комплекта от 17000 рублей, коллективного — от 23 тысяч. После покупки сотрудники сервиса установят устройство и объяснят, что делать при пожаре. Вариаций оборудования опять же множество — коллективные, моно, детские.

Огнетушитель

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Огнетушитель знаком, казалось бы, всем, однако далеко не каждый знает, как им пользоваться и чем один вид отличается от другого. Во-первых, огнетушитель эффективен только в первые минуты пожара. Если все в дыму и огне, не теряйте секунды, не ищите его в мареве. Прежде чем приобрести средство борьбы с огнем, внимательно проанализируйте «содержимое» квартиры. Если много техники и пластика, ищите углекислотный огнетушитель. Если вы любитель деревянной мебели — берите порошковый. Самый современный тип устройств — воздушно-эмульсионный. Он дороже, но и эффективнее. Цена от 500 рублей до 15 000 тысяч. Отличаются объемы, мощность, класс изделия и масса.

Квартирный пожарный кран

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Вы наверняка видели эту красную этикетку в школах, магазинах, детских садах, театрах. Квартирный пожарный кран может спасти вам жизнь и дома. Для ценителей дизайна и нелюбителей портить интерьер отметим, что кран выглядит очень аккуратно — белый плоский короб. Внутри короба — 15-метровый рукав, гибкий шланг и обычный кран. В случае экстренной ситуации включаете воду и начинаете тушение. Очень важное «но»: перед тем, как взяться за шланг, обесточьте жилище, иначе можете спровоцировать апокалипсис. Стоимость от 500 рублей.

Пожарная сигнализация

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Если вам кажется, что вы сразу почувствуете запах дыма, то вы, к сожалению, ошибаетесь. Нос, особенно если пожар начался ночью, а вы спали, не улавливает дым. В отличие от органов обоняния пожарные датчики реагируют на повышение температуры и концентрацию продуктов горения. Они оперативно обрабатывают информацию о задымлении и отправляют сигнал в центр, откуда к вам отправят группу пожаротушения. Примерная стоимость установки системы от 10 до 17 тысяч рублей (зависит от количества и чувствительности датчиков, площади помещения, мощности базовой станции).