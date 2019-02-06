У вас не будет порядка в доме, пока вы не устраните эти 8 проблем

Мы порой тратим все выходные, чтобы навести порядок, но вещи и предметы очень быстро расползаются по дому, и приходится начинать сначала. Кто-то вообще опустил руки и живёт в беспорядке. Но на самом деле чистый, уютный и организованный дом — это вполне реально. Однако прежде чем вы начнёте приручать беспорядок, нужно разобраться с его причинами.

Внешние причины вашего беспорядка

Причины неорганизованности и захламлённости в доме можно разделить на внутренние (психологические) и внешние. К внешним относятся проблемы с количеством и качеством вещей, местами их хранения и привычками ваших домочадцев.

Большое количество ненужных вещей

Большое количество вещей требует много сил и времени на уборку. Сейчас в магазинах очень много привлекательных товаров, и кажется, что нам нужно всё. Но очень часто очередная купленная вещь лежит без дела, и мы ей совсем не пользуемся. Этот предмет может быть очень дорогим и полезным, но не для вас. Например, вы купили пароварку, так как мечтаете более правильно питаться и похудеть. Но она уже год пылится на полке и занимает совсем не лишнее место на кухне. А для тех вещей, которые действительно вам нужны прямо сейчас, не хватает места. Помните: невозможно навести порядок в помещении, где есть лишние вещи. Что делать? Определитесь, что вам дороже: уютный дом со свободным местом и ощущением простора — или захламлённая комната, в которой вы храните ненужные вещи, думая: «А вдруг пригодится?»

Много нужных вещей, но мало места для их хранения

Невозможно вместить в шкаф больше вещей, чем туда может поместиться. Перегруженные поверхности создают ощущение беспорядка. Возможно, среди ваших «нужных» вещей есть и лишние? Представьте, что вы переезжаете в другую страну. Что вы возьмёте с собой, а что оставите?

Вам не нравится дом или обстановка в нём

Как часто мы мечтаем переехать в более просторную квартиру, купить новый кухонный гарнитур или сделать вместо кладовки гардеробную. А пока мы живём в съёмном жилье или в малогабаритной квартире, нам кажется, что нет смысла тут что-то менять. Но помните: никто не знает, сколько вам придётся жить в этой квартире, — месяц или один год. Да, мы не всегда можем или хотим покрасить здесь стены в другой цвет, но нам вполне по силам повесить на стену фотографии и картины, чтобы создать уют и домашнюю атмосферу. Мы также можем сейчас избавиться от хлама — тогда придётся меньше вещей перевозить в другую квартиру. И самое важное — вполне возможно использовать ваше временное жильё как тренировочную площадку для освоения навыков правильной организации пространства. Если вы уже здесь сможете навести и поддерживать порядок, то потом продолжать делать это в новом доме будет проще простого. И наоборот, если вы привыкли к беспорядку здесь, то он быстро появится и на новой квартире.

Отсутствие системы и неправильная организация пространства

Когда мы делаем уборку, то чаще всего просто распихиваем вещи по первым попавшимся шкафам и полкам. При таком раскладе мы даже не подозреваем, что у нас хранится на этих полках. Чтобы в доме был порядок, и его было легко поддерживать, нужна система. Вот некоторые правила, которые помогут вам её создать и поддерживать.

Храним предметы одной категории в одном месте. Только так вы сможете понять, сколько на самом деле у вас футболок или детских игрушек.

Храним там, где используем. Например, если вы делаете макияж в комнате рядом с зеркалом, то и хранить косметику стоит рядом в комоде.

Часто используемые нами предметы храним так, чтобы их можно было не только без труда достать, но и так же просто и удобно вернуть на место. Редко используемые и несезонные изделия храним на верхних полках.

Вещи не возвращаются после использования на свои места

Очень сложно положить предмет на место, если этого места нет. Тогда уборка превращается в перекладывание и запихивание предметов «куда-нибудь». И наоборот, когда у каждой вещи есть своё чёткое место, то положить её туда после использования будет легко и приятно. Очень важно, чтобы место хранения было доступным и известным всем членам семьи, кто пользуется это вещью.

Внутренние причины вашего беспорядка

Порой бывает так, что даже в идеально организованном доме возникает бардак. Ещё чаще случается, что люди понимают, что и как нужно сделать, но у них не доходят руки. Дело в том, что у беспорядка могут быть не только внешние, но и внутренние причины.

Отсутствие мотивации

Иногда нам неохота браться за дело, потому что мы внутри себя не до конца понимаем, зачем нам вообще нужно этим заниматься. Но те, кто подружился с порядком, знают, как он экономит силы и время. Вот несколько веских причин для поддержания порядка, которые дадут вам мотивацию.

В организованном доме проще и быстрее делать уборку.

Вы не будете каждый день тратить своё время на долгие поиски нужного предмета.

Когда вокруг порядок, проще сконцентрироваться на делах и не отвлекаться.

«Визуальный шум» не давит, и в такой комнате у вас будет хорошее настроение и лёгкие мысли.

Лень — это даже не причина, а скорее симптом. За ним может крыться очень много всего: страх, травмы детства, усталость. Физическая и моральная усталость — одна из самых распространённых проблем современных хозяек. Сходить на работу, приготовить ужин, позаниматься с детьми, сводить их на кружок, уделить внимание супругу и другим членам семьи, не забыть об уходе за собой и любимом хобби — вот лишь часть списка ежедневных дел. В таком ритме очень поможет правильная организация дома, а также привлечение «рабочих рук» — супруга и детей.

Перфекционизм

«Если у меня не получится сделать как на картинке, зачем тогда вообще делать что-то?» — так мыслят перфекционисты. Мы ставим для себя недостижимые цели, потом ругаем себя, и в конце концов у нас опускаются руки. Как же быть? Составляйте для себя список дел и отмечайте обязательные и важные задачи (план-минимум). Когда выполните его, похвалите себя. Потом при желании выберите что-то необязательное из списка, сделайте это, и тогда вы будете чувствовать себя героем! Подумайте, какие из перечисленных причин беспорядка в доме относятся именно к вам и вашим домочадцам, а также что вы можете сделать уже сегодня. Если вам сложно решить проблему беспорядка в одиночку, можно обратиться за помощью к специалисту-организатору пространства. Вы удивитесь, как мало времени будет занимать уборка, если вы избавитесь от лишних вещей, заведёте удобную систему хранения и разберётесь с вопросом мотивации!