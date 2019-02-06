Что делать, если батареи в квартире едва греют

Что делать, если вам кажется, что в мороз батареи в квартире едва греют?

Для начала определить, а действительно ли в квартире холодно. На это есть нормативы, и совершенно не важно, холодная батарея или горячая — квартира может нагреваться и за счет соседних помещений, значение имеет только температура воздуха.

Для средней полосы допускается +18 градусов, для угловых помещений и северных территорий — 20 градусов тепла.

Делать самостоятельный замер температуры нужно в середине комнаты в дневное время (в вечернее температура выше — много людей, работают электроприборы и кухонные плиты), предварительно отключив обогреватели.

Зимовка на одного

Большинство проблем с холодными батареями можно решить, не выходя из квартиры. Обследуйте свои радиаторы. Спустите воздушную пробку из системы. Проверьте, не перекрыты ли краны на площадке, или в доме разбалансирована система отопления из-за того, что соседи установили слишком мощные радиаторы и фактически забрали себе ваше тепло.

Если батарея засорилась, ее требуется промывать или даже менять. Но в управляющей компании попросят вас подождать до лета. В зимний период сделать это можно только в исключительных случаях (маленький ребенок в квартире, парализованный член семьи). Ведь отключение стояка по всему дому станет проблемой для других жильцов. Кроме того, это очень дорого, так как потребуется сливать воду из системы. Поэтому делается это обычно в случае прорыва батарей.

Если в квартире слишком холодно, можно пересчитать счет за отопление

Всем домом

Если на холод жалуется не одна квартира, значит, проблема в системе отопления. Проблем может быть много. Все те же засоры и воздушные пробки, но только разбираться в этом придется уже не в одиночку.

Раньше в таких случаях следовало обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Но с изменением законодательства и появлением "прямых" договоров вариантов стало больше. Если дом перешел на "прямые" договоры, то исполнителем услуг является ресурсоснабжающая организация, говорит заместитель генерального директора Ассоциации "ЖКХ и городская среда", руководитель направления "Управление жилой недвижимостью" Дмитрий Гордеев . Если на "прямые" договоры дом не переходил, то исполнитель — управляющая организация или товарищество собственников жилья. При возникновении проблем с низкой температурой в квартире обращаться нужно именно к исполнителю услуг. Исполнитель должен прийти, провести замеры температуры в помещениях, составить акт. Если никто не приходит, не делает замеры, то можно составить акт в присутствии соседей, поясняет Дмитрий Гордеев.

Берите выше

Если в течение двух недель после написания заявления исполнителю услуг проблема не решена, пора принимать серьезные меры. Первым делом следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Но адресатов для жалоб может быть много: Роспотребнадзор прокуратура , областные, районные, городские органы власти, Федеральная антимонопольная служба или же суд.

Что делать, если вам кажется, что в мороз батареи в квартире едва греют?

Если в квартире было слишком холодно, можно пересчитать счет за отопление. Ссылаться следует на предоставление некачественных услуг в рядовых случаях и на прекращение поставки тепла — при аварии.

Время аварийного прекращения теплоснабжения не должно быть больше 16 часов единовременно и 24 часов суммарно за месяц. При этом перерасчет производится, если температура опускалась ниже 12 градусов. В рядовых случаях допускается понижение температуры не более чем на 4 градуса. То есть при температуре ниже 14 градусов в обычных и 16 градусов в угловых комнатах и в северных территориях можно требовать перерасчета платы.