5 способов сэкономить на ЖКХ

WomanHit.ru выяснил, как не переплачивать лишнего

Практически ежемесячно в наших платежках добавляются новые непонятные пункты, повышаются тарифы, меняются банки-партнеры, а новые насчитывают комиссию в половину суммы. Тут и вспомните прогулянные уроки математики, когда дебет с кредитом начнете сводить. Мы решили попытаться распутать эту головоломку, и понять, как сберечь честно заработанные деньги, а не переплачивать их за коммунальные услуги.

Способ №1

А давно ли вы пользовались домашним телефоном? Еще скажите, что он у вас дисковый стоит. Конечно, пожилых людей переубедить сложно, что это просто пережиток советского прошлого, когда каждый мечтал об отдельном номере с личным аппаратом, а не ждать своей очереди в коммунальной квартире, чтобы поговорить с подружкой, или бежать под дождем к телефону-автомату, чтобы вызвать «Скорую». Сейчас у каждой есть личный мобильник, а иногда и не один. Отключи домашнюю линию, которая в месяц в Москве «съедает» минимум 205 рублей, это 2460 рэ в год.

Способ №2

Подруга тут поразила заявлением, что не может говорить, поскольку спешит в банк, чтобы квартплату не просрочить. Оказывается, каждый месяц она отстаивает очередь, чтобы кассир пробил ей платеж, а потом она эти листочки, складывает в папочку. Это мать-одиночка, живущая с сыном в однокомнатной квартире. О том, что можно все сделать по Сети, а платежки хранить в «облаке», она и не знала. Экономя на ребенке, она переплачивает за услуги банковского работника и захламляет квартиру.

Надо просто найти банк, который не берет комиссии за оплату ЖКХ, завести там карточку, и оплачивать услуги, не выходя из дома. Экономия выходит более 1000 рублей в год, в зависимости от начислений.

Способ №3

Поставьте уже наконец-то счетчики на воду и прекратите отплачивать трубу, которая течет в подвале. Дело в том, что установленные нормативы потребления воды на человека гораздо выше, чем тот объем, которые мы способны использовать в действительности. Ведь обычно, мы целый день проводим на работе, а выходные спешим в гости, гулять, развлекаться. Добавьте сюда отпуск, во время которого в ванной сутками напролет мылся домовой, и вы поймете, что это большая лишняя статься расходов в бюджете. Подразумевается, что у вас не капает постоянно кран и не сломан бачок в туалете.

Способ №4

Поменяйте электрический счетчик на трехтарифный, и приучите себя включать стиральную и посудомоечную машины ночью — это очень снижает плату за электричество. Надеюсь, у вас есть оба этих прибора? Поскольку без них вы тратите гораздо больше воды на чашки и тарелки, а уж на полоскание белья, страшно посчитать. Покупайте бытовую технику с низким потреблением электроэнергии. Лампочки можно заменить на энергосберегающие, да и вообще выключать лишний свет в помещениях, где никого нет.

Способ №5

Давно ли вы включали телевизор? По обычной антенне не увидишь там ничего интересного, а платишь за нее более 200 рублей в месяц. Согласитесь, ведь кино, любимые передачи мы смотрим в компьютере, да и новости узнаем из Сети, по дороге на работу.

Присмотритесь к своей квитанции внимательно, может быть у вас до сих пор не выключена радиоточка? Посмотрите в Гугле , что это такое, за что вы платите еще 100 рублей.

Итак, если разобраться с нужными и ненужными коммунальными услугами, то за год на них можно сэкономить минимум 10 тысяч рублей.