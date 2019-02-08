«Росконтроль» назвал лучшие марки стирального порошка

В лаборатории "Росконтроля" на этот раз проверили стиральные порошки. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте. Для проверки взяли порошки таких брендов как «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/"Наша семья", "Биолан", AOS/"Я родился". Последний заявлен как порошок для детского белья.

Прежде всего, порошки были проверены на токсичность. Вместо животных использовали клеточные культуры. По действующим правилам, индекс токсичности не должен выходить за пределы 70-120%, при этом отступления в любую сторону равно нежелательны.

К сожалению, ни один порошок не удовлетворил этому стандарту в полной мере. Ближе всего к норме оказался порошок Sorti (66%), худшие результаты показали "Биолан" (28%) и AOS/"Я родился" (41%). Такой индекс токсичности нарушает санитарные и гигиенические требования к средствам для стирки детских вещей.

Также специалисты проверили эффективность порошков, которая напрямую зависит от качества поверхностно-активных веществ (ПАВ). Более экологичными и безопасными являются неионогенные ПАВ. Анионные ПАВ оказывают вредное воздействие на кожу и окружающую среду. Надо понимать, что стиральный порошок на 100% никогда не смывается с вещей, поэтому важно знать, сколько ПАВ остается на ткани после стирки.

По этому показателю лучшими стали порошки "МИФ", BiMax, Clean OK/"Наша семья" (13 мг/л), а в черном списке снова оказался AOS/"Я родился".

Кроме того, в лабораторных условиях изучили, насколько хорошо представленные образцы удаляют загрязнения. Лидерами стали "МИФ" и BiMax, им немного уступили Sorti и Tide.